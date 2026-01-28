聽新聞
中砂、京元電 權證四檔靚

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
中砂董事長林伯全。聯合報系資料照
中砂董事長林伯全。聯合報系資料照

台股在歷史新高區震盪，市場焦點轉向基本面，其中，法人看好今年營運前景的中砂（1560）、京元電（2449）等AI供應鏈，權證券商建議，可利用認購權證參與相關個股走勢。

中砂在去年上半年的產品組合為再生晶圓48%、傳統砂輪22%、鑽石碟30%，其中，毛利率排序為鑽石碟、再生晶圓、傳統砂輪。

法人機構表示，以中砂三大產品線來看，鑽石碟成長動能最為強勁，主要大客戶客戶的2奈米製程已於去年第4季在新竹寶山、高雄廠進入量產，且研磨需求更勝以往，公司也規劃擴充先進製程專用的新規格產品。

中砂目前鑽石碟月出貨量2025年底前已突破5萬顆大關，預計2026年底月產能可達6萬顆，市場法人預估，2026年營收92.8億元，年增13.9%，稅後純益12.6億元，年增7.7%，每股純益（EPS）8.6元；2027年營收為97.4億元，年增5%，稅後純益13.1億元，年增4.1%，EPS為8.9元。

京元電在去年第4季主要動能仍來自AI需求延續、手機客戶旗艦新品備貨，以業務別來看，產品測試、老化測試需求提升，帶動產能利用率提升；若以應用別來看，資料處理相關營收成長，消費性需求則轉弱，預期全季毛利率37.1%、高於上季，稅後淨利22.億元，與上季持續、年增12.4%，EPS為1.8元。

隨楊梅廠最快自第2季起貢獻營收，且下世代GPU將在下半年放量，同時，ASIC在第4季放量，預期下半年營收將較上半年顯著躍升，市場估京元電今年營收481.4億、年增38.2%，毛利率38.7%，稅後純益122.2億元、年增10.6%，EPS上看10元。

看好中砂、京元電後市的投資人，可選價內外15%以內、有效天期逾四個月的權證靈活操作。

