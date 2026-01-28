全民權證／致茂 挑逾五個月

經濟日報／ 記者周克威整理

致茂（2360）去年第4季營收季增34%，年增42%，主要來自AI人工智慧伺服器電源測試設備及車用SLT handler SLT處理程序需求優於預期。

市場估今年第1季營收持續季增，因多數新一代AI GPU/ASIC專案2026年下半年將開始量產，相關SLT handler處理程式2026年上半年將開始出貨。量測設備方面，受晶圓代工客戶WMCM及CoWoS於AP7擴產帶動，營收貢獻將倍增。客戶WMCM月產能將自2026年第2季的1千片、提升至第4季的50千片，量測設備將成另一重點業務。市場看好2026年、2027年每股純益（EPS）為28.1元、34.1元。若看好致茂後市股價，可用價內外5%以內、有效天期逾150天的商品介入。（凱基證券提供、記者周克威整理）

營收 市場

