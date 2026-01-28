聽新聞
0:00 / 0:00

貴金屬ETF 權證選三個月

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

在全球地緣政治不確定性之下，貴金屬成為資金避風港，近期黃金與白銀價格同步走強，帶動期元大S&P黃金（00635U）與期元大道瓊白銀（00738U）等相關商品型ETF權證也紛紛漲升，吸引投資人關注布局。

法人表示，川習會前夕美中釋出避免升高衝突的政策訊號，短期地緣政治風險下修，黃金事件型避險買盤降溫、金價轉為高檔震盪，但供應鏈重組、科技管制與金融分流未逆轉的結構性不確定性下，央行與機構的戰略性配置需求仍提供中期支撐。

近期美元在避險需求降溫下短線反彈，但中期仍將回歸聯準會政策路徑、實質利率與經濟數據主導，且在降息循環下美元指數維持溫和趨貶，也對黃金與白銀形成正向環境。即便短線風險降溫，法人分析，美中結構性競爭仍屬長期趨勢，供應鏈重組、科技管制與金融分流未見根本逆轉，央行與機構投資人對黃金的「戰略性配置需求」仍具支撐。

白銀對地緣政治的反應較黃金間接，價格走勢連動於全球製造業循環與科技需求，川習會帶來的政策穩定預期，有助市場再評價白銀的工業金屬屬性。白銀需求以工業用為主，中美地緣風險降溫時，市場常上修製造業與科技投資能見度，帶動電子、太陽能等用銀需求改善，白銀比黃金容易走出景氣彈升的上漲行情。

若看好期元大S&P黃金、期元大道瓊白銀等後市，可選相關認購權證布局。以價內外15%以內、剩餘天數逾90天等條件為主。

白銀 地緣政治風險 科技

延伸閱讀

金價創天價5,200美元！年底挑戰6,000美元 天然資源基金半年大賺63%

金價又創高 主力買盤是短線投機或長期投資？交易商：看市場這行為

金價突破5,200美元創天價 天然資源基金年漲逾六成搶鏡

黃金存摺賣逾5200元新高價 台銀提醒留意短期風險

相關新聞

期貨鑽石獎活動 吸睛

為鼓勵期貨市場參與者從事期貨交易進行避險及增益，並健全期貨市場永續發展，同時鼓勵金融機構積極參與店頭集中結算業務，以及響...

瑞軒期保證金調高

臺灣期貨交易所於今（29）日調高瑞軒期貨契約（HAF）所有月分保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍。本次調高係...

期貨商論壇／台指期 偏多看待

台股近期展現勢如破竹的氣勢，盤中頻頻改寫歷史高點，不僅成功站上32K大關，更寫下連續五個交易日改寫歷史新高的驚人紀錄。昨...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美元指數近期走勢持續疲弱，一度下探近四年低點，盤中甚至跌破96整數關卡，顯示賣壓明顯升溫。市場關注兩項關鍵因素，一為美國...

中砂、京元電 權證四檔靚

台股在歷史新高區震盪，市場焦點轉向基本面，其中，法人看好今年營運前景的中砂（1560）、京元電（2449）等AI供應鏈，...

貴金屬ETF 權證選三個月

在全球地緣政治不確定性之下，貴金屬成為資金避風港，近期黃金與白銀價格同步走強，帶動期元大S&P黃金（00635U）與期元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。