貴金屬ETF 權證選三個月

在全球地緣政治不確定性之下，貴金屬成為資金避風港，近期黃金與白銀價格同步走強，帶動期元大S&P黃金（00635U）與期元大道瓊白銀（00738U）等相關商品型ETF權證也紛紛漲升，吸引投資人關注布局。

法人表示，川習會前夕美中釋出避免升高衝突的政策訊號，短期地緣政治風險下修，黃金事件型避險買盤降溫、金價轉為高檔震盪，但供應鏈重組、科技管制與金融分流未逆轉的結構性不確定性下，央行與機構的戰略性配置需求仍提供中期支撐。

近期美元在避險需求降溫下短線反彈，但中期仍將回歸聯準會政策路徑、實質利率與經濟數據主導，且在降息循環下美元指數維持溫和趨貶，也對黃金與白銀形成正向環境。即便短線風險降溫，法人分析，美中結構性競爭仍屬長期趨勢，供應鏈重組、科技管制與金融分流未見根本逆轉，央行與機構投資人對黃金的「戰略性配置需求」仍具支撐。

白銀對地緣政治的反應較黃金間接，價格走勢連動於全球製造業循環與科技需求，川習會帶來的政策穩定預期，有助市場再評價白銀的工業金屬屬性。白銀需求以工業用為主，中美地緣風險降溫時，市場常上修製造業與科技投資能見度，帶動電子、太陽能等用銀需求改善，白銀比黃金容易走出景氣彈升的上漲行情。

若看好期元大S&P黃金、期元大道瓊白銀等後市，可選相關認購權證布局。以價內外15%以內、剩餘天數逾90天等條件為主。