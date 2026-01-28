全民權證／中航 押價內外20%

經濟日報／ 記者崔馨方整理

中航（2612）昨（28）日漲5.7%至64.4元，後市受惠海岬型船舶產業供需結構仍維持良好，公司船舶換約與新船陸續加入，皆可望為營運帶來正面挹注，法人調升評等至「買進」。

法人分析，海岬型船舶供需結構健康，主要受惠於巴西及西非鐵礦運輸需求支撐。自今年首季以來，海岬型現貨租金水準多數時間維持在航商日營運成本之上，淡季運價不淡。隨西非鐵礦產能逐步開出，運距拉長可望吸收部分海岬型船舶運力，進一步支撐市場供需結構。權證發行商建議，看好中航後市股價表現的投資人，可選相關認購權證進行布局。標準，以價內外20%以內、剩餘天數逾100天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 西非

延伸閱讀

油價創近4個月新高 這幾檔擁油輪股價飆漲停

聯發科、日月光 權證認購夯

台達電、台燿 權證四檔聚光

大立光 權證瞄準逾五個月

相關新聞

期貨鑽石獎活動 吸睛

為鼓勵期貨市場參與者從事期貨交易進行避險及增益，並健全期貨市場永續發展，同時鼓勵金融機構積極參與店頭集中結算業務，以及響...

瑞軒期保證金調高

臺灣期貨交易所於今（29）日調高瑞軒期貨契約（HAF）所有月分保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍。本次調高係...

期貨商論壇／台指期 偏多看待

台股近期展現勢如破竹的氣勢，盤中頻頻改寫歷史高點，不僅成功站上32K大關，更寫下連續五個交易日改寫歷史新高的驚人紀錄。昨...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美元指數近期走勢持續疲弱，一度下探近四年低點，盤中甚至跌破96整數關卡，顯示賣壓明顯升溫。市場關注兩項關鍵因素，一為美國...

中砂、京元電 權證四檔靚

台股在歷史新高區震盪，市場焦點轉向基本面，其中，法人看好今年營運前景的中砂（1560）、京元電（2449）等AI供應鏈，...

貴金屬ETF 權證選三個月

在全球地緣政治不確定性之下，貴金屬成為資金避風港，近期黃金與白銀價格同步走強，帶動期元大S&P黃金（00635U）與期元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。