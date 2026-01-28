全民權證／中航 押價內外20%
中航（2612）昨（28）日漲5.7%至64.4元，後市受惠海岬型船舶產業供需結構仍維持良好，公司船舶換約與新船陸續加入，皆可望為營運帶來正面挹注，法人調升評等至「買進」。
法人分析，海岬型船舶供需結構健康，主要受惠於巴西及西非鐵礦運輸需求支撐。自今年首季以來，海岬型現貨租金水準多數時間維持在航商日營運成本之上，淡季運價不淡。隨西非鐵礦產能逐步開出，運距拉長可望吸收部分海岬型船舶運力，進一步支撐市場供需結構。權證發行商建議，看好中航後市股價表現的投資人，可選相關認購權證進行布局。標準，以價內外20%以內、剩餘天數逾100天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
