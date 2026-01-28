打造亞洲資產管理中心 期交所第12屆期貨鑽石獎聚焦多元商品

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為鼓勵期貨市場參與者從事期貨交易進行避險及增益，並健全期貨市場永續發展，同時鼓勵金融機構積極參與店頭集中結算業務，以及響應打造我國成為亞洲資產管理中心政策，期交所公告「第12屆期貨鑽石獎活動辦法」，詳情請上期交所網站(www.taifex.com.tw)查詢，獎勵對象：期貨業、證券投資暨期貨信託事業、銀行業、保險業、證券業、造市者、店頭結算會員與客戶及其他法人機構。

獎項內容：這屆共設置18個獎項，就積極參與期貨市場各業別，如期貨業、證券投資暨期貨信託事業、銀行業、保險業及證券業等，設置交易量鑽石獎、交易量成長鑽石獎；並就提供市場流動性之造市者設置造市績效鑽石獎，以及就店頭結算會員及客戶設置店頭集中結算量鑽石獎；同時就對期貨市場或店頭集中結算業務貢獻具傑出事蹟者設置特別貢獻鑽石獎；另本屆增設財富管理鑽石獎，鼓勵銀行及證券相關業者發行新臺幣計價結構型商品並運用期交所商品進行增益或避險，攜手打造亞洲資產管理中心。

評選標準：依獎勵對象於2026年1月1日至8月31日期間，國內期貨及選擇權交易量、交易量增減情形、店頭集中結算量與相關評選標準進行評比，其中期貨業交易量鑽石獎評選標準除考量交易量外，加計考量新客戶拓展情形。

期交所期望透過持續舉辦期貨鑽石獎活動，鼓勵期貨業者及法人機構依照需求妥善運用我國期貨商品，積極爭取獎項榮譽提升能見度，以增加我國期貨市場流動性，充分發揮期貨價格發現及避險增益功能，共同努力使我國期貨市場穩步發展，提升我國資本市場競爭力，攜手打造亞洲資產管理中心。

第12屆期貨鑽石獎獎項。(資料來源：臺灣期貨交易所)
