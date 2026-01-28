快訊

好暖！高雄國中生肉身護身障過馬路 推腳踏車擋車流感動百萬網友

Toyz獄中爆喜訊！傳與篠崎泫登記結婚 背後原因恐是「避免被驅逐出境」

打開車內燈為什麼大人很激動？網友共鳴有童年陰影 警方曝解答

台股開高走高漲近300點創高 台積電開高10元、最高來到1,800創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股28日開盤指數上漲63.84點，開盤指數為30,381.76點，指數持續走高到32,582電池續創新高。台積電（2330）開盤價1,790，上漲10元。

群益投顧表示，指數持續緩升改寫新高，延續多頭趨勢，短線技術面轉弱前暫無須預設立場，但族群個股輪動加速，須留意震盪風險。續以盤面短多熱門題材股，依短期均線變化換股操作因應。

操作題材可留意：

1.Optimus明年將開賣，機器人概念股起舞─特斯拉執行⻑馬斯克表示，AI最快可能在今年底超越人類智慧，同時透露人型機器人Optimus已經部屬在部分特斯拉工廠執行簡單任務，並已在德州超級工廠擴大訓練與實測規模，在確認機器人可靠性、安全性和功能範圍後，明年底可望啟動公開銷售。

2.高階玻纖布仍短缺，載板供需持續吃緊─AI帶動材料規格升級潮，高階玻纖布出現史詩級缺貨潮，外電報導蘋果、輝達、Google與亞馬遜等科技巨頭都派人赴日搶料，但龍頭日東紡產能已達極限，最快要等到2027年下半年新產能投產，供不應求問題才有機會緩解，預期載板供需將持續吃緊。

周二（27日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,003.41點，下跌408.99點、跌幅0.83%；S&P500指數上漲0.41%；那斯達克指數上漲0.91%；費半指數上漲2.4%。台積電ADR漲1.69%。

四大指數收盤漲多跌少，科技股強勢領軍帶動，標普改寫歷史新高；聯合健康崩跌近20%拖累道瓊下跌0.83%。輝達上漲1.1%、美光大漲5.44%。德儀公布財報，釋出類比IC需求回溫訊號，盤後股價大漲逾8%。

三大法人周集中市場合計買超225.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超222.7億元，投信賣超50.1億元，自營商（自行買賣）賣超8.9億元，自營商（避險）買超54億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,257口至2,387口，其中外資淨空單減少1,209口至25,318口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,228口至462口。

選擇權未平倉量部分，01月W4大量區買權OI落在32,600點，賣權最大OI落在32,000點 ; 月買權最大OI落在33,700 點，月賣權最大OI落在31,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.72下降至1.69。VIX指數上升1.07至21.77。外資台指期買權淨金額1.97億元 ; 賣權淨金額0.35億元。整體選擇權籌碼面偏空。

外資 台積電

延伸閱讀

009815掛牌首日爆量6萬張在紅什麼？老牛：1萬元打包輝達、蘋果加台積電

馬斯克衝刺太陽能 元晶沾光

特斯拉AI晶片時程大躍進 法人：有利相關供應鏈業績

彰化28歲無照女駕賓士失控撞特斯拉…豐田也倒楣 2人受傷送醫

相關新聞

台指期 籌碼面樂觀

台股昨（27）日呈開高走高格局，電子權值股大多續強，聯發科寫歷史新高價，CPO、ABF及二線晶圓代工同步大漲下，終場指數...

聯發科、日月光 權證認購夯

美股財報季登場，根據FactSet訪調預估，標普500指數成分企業上季整體獲利將年增8.3%。其中，重量級科技股財報受關注，尤其在台積電大幅拉高資本支出後，包括美國四大雲端服務（CSP）等業者對AI前景看法牽動台股供應鏈走勢，投資人可留意相關權證布局時機。

台達電、台燿 權證四檔聚光

美國科技巨頭財報陸續揭曉，AI與雲端投資動向成為市場關注焦點。隨著資本支出與高速運算需求持續擴張，具備關鍵零組件與技術優...

大立光 權證瞄準逾五個月

智慧型手機鏡頭大廠大立光（3008）過往主要產品雖然與AI並無直接關聯性，但該公司積極轉型並切入AI供應鏈，與台積電在當...

全民權證／世界 挑價內外10%

世界（5347）受惠8吋晶圓代工價格主導權回歸賣方市場，加上電源管理晶片、高通轉單效應、AI功率元件需求強勁，排擠部分產...

全民權證／今國光 選逾100天

鏡頭大廠今國光（6209）因三大成長動能逐漸發酵，市場看好該公司今年營運表現，將迎來高速成長期，吸引買盤大舉加持，拉動昨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。