台達電、台燿 權證四檔聚光

美國科技巨頭財報陸續揭曉，AI與雲端投資動向成為市場關注焦點。隨著資本支出與高速運算需求持續擴張，具備關鍵零組件與技術優勢的台廠台達電（2308）、台燿（6274）等概念股成為資金布局焦點。

未來數年，台達電可望持續維持其AI電源供應器（PSU）約65%的領導市占率，並受惠多項成長催化劑。首先，AI伺服器機櫃出貨量預估上修；其次，PSU規格升級帶動單位價值提升；第三，DC-DC電源模組於ASIC及潛在輝達（NVIDIA）VR200平台的市占率可望進一步提高。

台達電獨立電源櫃開發進度順利，預期400V電源櫃將於2026年下半年開始出貨，初期以ASIC需求為主，800V版本則可望於2027年接續導入，進一步推升BBU與超級電容的採用率。整體而言，伺服器電源業務預估將分別占台達電2026年與2027年營收的33%與38%，成為中長期成長主軸。

台燿2026年首季營運動能續強，除了產品持續漲價外，美系AI ASIC伺服器放量，推升公司營收預估上調8.8%。

展望第2季，法人分析，台燿泰國廠一期月產能規劃30萬張，已於去年第4季全數開出，二期30萬張則目標於今年第2季量產。

隨美系Trainium3伺服器持續放量，以及一般型伺服器平台升級至PCIe 6、帶動CCL材料由M7世代轉換，營運動能可望延續。此外，台燿在電源板領域具備垂直電源架構與高電壓雙趨勢的技術優勢，於台系電源大廠PCB維持高市占，成為另一項長期成長引擎。

看好台達電、台燿等後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，以價內外5%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。