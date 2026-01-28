聯發科、日月光 權證認購夯

今日主題 美股財報季登場，根據FactSet訪調預估，標普500指數成分企業上季整體獲利將年增8.3%。其中，重量級科技股財報受關注，尤其在台積電大幅拉高資本支出後，包括美國四大雲端服務（CSP）等業者對AI前景看法牽動台股供應鏈走勢，投資人可留意相關權證布局時機。

台股昨（27）日持續驚驚漲，締造歷史新猷。隨美科技股超級財報周登場，市場抱持樂觀期待，聯發科（2454）、日月光投控（3711）等概念股可望吸引買盤關注，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

美科技股進入財報公布高峰期，根據公開資訊，除本周有微軟、特斯拉、ASML、Meta、蘋果、Sandisk公布財報，2月農曆年前還有超微、Alphabet、安謀、高通、應材接棒，年後則有輝達，預料上季財報與營運展望將牽動台股相關族群表現。

法人分析，第4季向來為科技股旺季，營收大多季增及年增，雖然第1季進入產業淡季，營收多數出現季減，但人工智慧（AI）相關個股年增幅度明顯，部分個股更可望逆勢繳出季增成績，科技股占美股權重持續擴增，營運表現亮麗將帶動企業獲利上修。

北美四大雲端服務供應商（CSP）資本支出展望更是市場關注焦點，根據研調機構TrendForce最新伺服器調查報告指出，CSP持續加強AI基礎建設投資，以因應推論流量需求增加，谷歌、微軟將擴大採購通用型伺服器。

TrendForce預估，2026年整體伺服器出貨量可望成長12.8%，其中，AI伺服器年增28.3%，成長動能遠優於通用型伺服器，而ASIC AI伺服器出貨占比27.8%，創近年最高水準。

聯發科因傳出谷歌設定更積極的2027年TPU出貨量目標，且取得相當程度的晶圓代工及CoWoS產能，內外資法人近期紛紛調高目標價，推升股價強勢拉抬創歷史新高。

日月光投控受惠台積電CoWoS先進封裝轉單效應，法人看好，今年有機會持續增加10億美元以上營收，測試業務占比放大，價格環境良好及自家FoCoS等解決方案提供完整封裝及測試服務，預期ATM毛利率重返結構性水準。

權證發行商建議，可買進價內外5%內、距到期日150天以上的聯發科、日月光投控等相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。