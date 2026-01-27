全民權證／聯鈞 二檔馬力強

聯鈞（3450）受惠AI推動網路交換器高速化趨勢明顯，法人預期2026年隨GB300放量，800G光收發模組出貨量將持續成長，聯鈞後市可期。

法人分析，基於Google與輝達（NVIDIA）等雲端與AI客戶需求持續升溫。在2026年光收發模組需求預估方面，市場維持對800GbE光收發模組逾4,000萬顆；同時，亦將1.6TbE光收發模組需求，上調至3,000萬顆以上。其中在發射端，聯鈞的COS業務可望持續受惠於EML封裝需求快速成長，成為高速光通訊升級趨勢下的重要受惠廠。

權證發行商建議，看好聯鈞後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）