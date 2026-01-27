全民權證／今國光 選逾100天

鏡頭大廠今國光（6209）因三大成長動能逐漸發酵，市場看好該公司今年營運表現，將迎來高速成長期，吸引買盤大舉加持，拉動昨（27）日股價開高收高，終場大漲5.4%、收78.8元，漲幅超過半根停板，攀波段反彈高峰。

法人指出，IoT物聯網、車載、遠紅外線鏡頭，是今國光今年營運成長的三大動能。其中，遠紅外熱成像鏡頭除獲全球無人機大廠認證外，也接獲陸系大廠訂單並已開始出貨；今國光也將攜手美日客戶共同開發車載鏡頭。

此外，今國光投資開發AR眼鏡的光機和波導技術，並強調在AR眼鏡市場中絕不缺席。權證發行商建議，看好今國光後市表現的投資人，可挑選價內外10%內、距到期日超過100天的相關認購權證進行布局。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）