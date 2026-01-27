聽新聞
全民權證／世界 挑價內外10%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

世界（5347）受惠8吋晶圓代工價格主導權回歸賣方市場，加上電源管理晶片、高通轉單效應、AI功率元件需求強勁，排擠部分產能，近期傳出調漲報價，帶動股價強勢上漲。

法人分析，台積電及三星為支援AI客戶需求，將資源集中於12吋先進製程甚至先進封裝業務，並加速退出8吋成熟製程業務，預估2026年8吋晶圓代工市場產能將下滑約2%。即使陸廠持續擴產，仍無法完全填補減產造成的缺口，而美中貿易緊張升級使國際客戶更傾向採用中國以外產能，有利世界後市表現。此外，AI伺服器對電源管理晶片使用量激增，亦添增營運動能。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的認購權證，參與這波短多行情。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

