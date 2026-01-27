聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／世界 挑價內外10%
世界（5347）受惠8吋晶圓代工價格主導權回歸賣方市場，加上電源管理晶片、高通轉單效應、AI功率元件需求強勁，排擠部分產能，近期傳出調漲報價，帶動股價強勢上漲。
法人分析，台積電及三星為支援AI客戶需求，將資源集中於12吋先進製程甚至先進封裝業務，並加速退出8吋成熟製程業務，預估2026年8吋晶圓代工市場產能將下滑約2%。即使陸廠持續擴產，仍無法完全填補減產造成的缺口，而美中貿易緊張升級使國際客戶更傾向採用中國以外產能，有利世界後市表現。此外，AI伺服器對電源管理晶片使用量激增，亦添增營運動能。
權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的認購權證，參與這波短多行情。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言