黃仁勳「兆元宴」提早加菜？台指期夜盤火力全開、再刷新高

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤持續表現強勁，22日以32,526點開高，盤中走勢呈現高檔震盪格局。圖為示意圖。聯合報系資料照片

台指期夜盤持續表現強勁，27日以32,526點開高，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點40分，台指期夜盤報32,574點、漲69點、漲幅0.2%；盤初在多方買盤推升下、多頭火力全開，最高攀至32,603點，持續挑戰歷史新高。

法人表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳31日將訪台，「兆元宴」題材持續啟動，以及本周美股科技財報周登場，在美股企業獲利預期持續成長之下，市場正向看待，有利台股於農曆年前再挑戰新高。

此外，仍須留意目前技術面季線乖離率大，且融資餘額已超過3,800億元，加上國際地緣衝突猶存、月底美國政府關門議題，以及農曆年前可能出現資金獲利出場等因素，仍須留意短期波動。

綜合元富、永豐期貨表示，近期可留意聯準會（Fed）利率決策登場、重量級科技企業財報密集公布；美股方面，在歷經前期修正後，近期明顯回穩反彈，關鍵在於市場重新押注即將展開的財報季可望釋出偏樂觀的企業展望。

隨著科技權值股再度獲得資金青睞，那斯達克指數正式脫離長達約四個月的高檔盤整區，結構轉為震盪走高，此變化不僅反映企業獲利預期改善，也顯示市場風險偏好回溫，並非單純的技術性反彈。

另外，台股在月初由台積電（2330）領軍的強勁行情後，並未出現明顯退潮，反而在美股轉強及美股期指結構改善的支撐下延續漲勢。值得留意的是，近期美股期指於亞盤時段不再出現過往慣性的急殺走勢，顯示國際資金對短線波動的防禦心態已明顯下降，對台股盤勢穩定具有實質助益。

不過，結構上較可能出現的，僅是封關前因資金結帳與風險控管所帶來的短線避險賣壓，而非趨勢反轉，相關賣壓反而可視為整理訊號。整體而言，國際股市氣氛已由防守轉向進攻，在科技成長股評價修復與獲利想像同步推進下，台股仍具備順勢續漲的條件。

