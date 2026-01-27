聽新聞
期貨商論壇／黃金期 靈活操作

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。 路透

地緣政治風險升溫與避險買盤強勁推升，貴金屬市場迎來歷史性時刻，黃金期貨走勢強勁，突破5,000美元整數大關，盤中最高觸及5,107.9美元，白銀期貨同步上升，首次站穩100美元之上，盤中再創117.71美元新高，雙雙改寫歷史紀錄，顯示市場資金正加速撤離美元資產，轉進實體資產避險。地緣政治風險成常態，除美總統川普近期以關稅威脅歐洲，意圖強購格陵蘭島，明尼阿波利斯槍擊事件亦使政府可能陷入停擺危機，政經局勢不確定性大幅推升黃金的避險溢價。

而從期貨選擇權市場觀察，隨著金價急漲突破5,000美元，可能引發典型的「伽瑪擠壓」效應，由於短線漲幅超出預期，迫使大量賣出買權的造市商，必須在期貨市場回補多單以進行避險，這種被動性的強勁買盤，成為短期推升金價的另一股動力。黃金宏觀經濟條件並未變，全球央行加速「去美元化」並持續增持黃金，為金價構築堅實的長線買盤，投資人若想持續參與黃金與貴金屬的多頭行情，除交易現貨與期貨外，期元大S&P黃金（00635U）也是不錯的好選擇，便宜之外，下單也方便。（永豐期貨提供、記者周克威整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

