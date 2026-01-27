期貨商論壇／中型100期 可留意

經濟日報／ 記者周克威整理
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

富邦期貨分析師曹富凱表示，AI投資熱潮未歇，其中最具代表性的輝達再次加碼AI資料中心業者CoreWeave 20億美元，並設定在2030年前協助其建置超過5GW的AI運算容量，象徵AI基礎設施加速進入長期擴張階段，對台灣AI伺服器、先進封裝、散熱、高速傳輸等供應鏈形成穩定訂單能見度。

回到台股，指數改寫歷史新高，資金集中在記憶體、先進封裝等台系科技供應鏈，行情主軸鮮明。此外，在美股科技財報強勢預期與AI相關資本支出趨勢支撐下，高檔雖有震盪，但中長線結構仍偏多，特別是AI伺服器、散熱、高速傳輸、HPC封裝等族群仍具備全球需求驅動的基本面強度，因此台股多頭主流暫無轉弱跡象。

綜觀全球財報與資本支出趨勢，從美股科技巨頭的雲端營收、AI投資規模與企業端需求即可印證。台股在此大趨勢下，具備供應鏈完整優勢，相關產業可望享受長線紅利。短線指數雖位於高檔，但整體強勢整理架構不變，科技與半導體仍扮演撐盤主力，台股多頭格局未受動搖，除台指外，還可留意中型100指數期貨的投資機會。（富邦期貨提供、記者周克威整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

AI 期貨交易 台股

延伸閱讀

元月行情燒不停 分析師曝搶錢就靠「這些族群」

台股盤中、收盤續創新高 收32,317點、上漲253點 台積電漲25元

台股ETF受益人創新高19檔同高 科技半導體人氣最旺

大盤創新猷！44檔台股ETF 同創高00927今年來漲幅20.95%居冠

相關新聞

台指期 籌碼面樂觀

台股昨（27）日呈開高走高格局，電子權值股大多續強，聯發科寫歷史新高價，CPO、ABF及二線晶圓代工同步大漲下，終場指數...

聯發科、日月光 權證認購夯

美股財報季登場，根據FactSet訪調預估，標普500指數成分企業上季整體獲利將年增8.3%。其中，重量級科技股財報受關注，尤其在台積電大幅拉高資本支出後，包括美國四大雲端服務（CSP）等業者對AI前景看法牽動台股供應鏈走勢，投資人可留意相關權證布局時機。

台達電、台燿 權證四檔聚光

美國科技巨頭財報陸續揭曉，AI與雲端投資動向成為市場關注焦點。隨著資本支出與高速運算需求持續擴張，具備關鍵零組件與技術優...

大立光 權證瞄準逾五個月

智慧型手機鏡頭大廠大立光（3008）過往主要產品雖然與AI並無直接關聯性，但該公司積極轉型並切入AI供應鏈，與台積電在當...

全民權證／世界 挑價內外10%

世界（5347）受惠8吋晶圓代工價格主導權回歸賣方市場，加上電源管理晶片、高通轉單效應、AI功率元件需求強勁，排擠部分產...

全民權證／今國光 選逾100天

鏡頭大廠今國光（6209）因三大成長動能逐漸發酵，市場看好該公司今年營運表現，將迎來高速成長期，吸引買盤大舉加持，拉動昨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。