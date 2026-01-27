期貨商論壇／中型100期 可留意

富邦期貨分析師曹富凱表示，AI投資熱潮未歇，其中最具代表性的輝達再次加碼AI資料中心業者CoreWeave 20億美元，並設定在2030年前協助其建置超過5GW的AI運算容量，象徵AI基礎設施加速進入長期擴張階段，對台灣AI伺服器、先進封裝、散熱、高速傳輸等供應鏈形成穩定訂單能見度。

回到台股，指數改寫歷史新高，資金集中在記憶體、先進封裝等台系科技供應鏈，行情主軸鮮明。此外，在美股科技財報強勢預期與AI相關資本支出趨勢支撐下，高檔雖有震盪，但中長線結構仍偏多，特別是AI伺服器、散熱、高速傳輸、HPC封裝等族群仍具備全球需求驅動的基本面強度，因此台股多頭主流暫無轉弱跡象。

綜觀全球財報與資本支出趨勢，從美股科技巨頭的雲端營收、AI投資規模與企業端需求即可印證。台股在此大趨勢下，具備供應鏈完整優勢，相關產業可望享受長線紅利。短線指數雖位於高檔，但整體強勢整理架構不變，科技與半導體仍扮演撐盤主力，台股多頭格局未受動搖，除台指外，還可留意中型100指數期貨的投資機會。（富邦期貨提供、記者周克威整理）

