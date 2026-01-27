台股昨（27）日呈開高走高格局，電子權值股大多續強，聯發科（2454）寫歷史新高價，CPO、ABF及二線晶圓代工同步大漲下，終場指數上漲253點收32,317點；台指期攻勢凌厲，漲359點、至32,509點，正價差達191.08點。法人表示，資金持續輪動，可偏多操作。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,257口至2,387口，其中外資淨空單減少1,209口至25,318口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,228口至462口。

外資現貨買超、期貨淨空單減少，自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為3.9萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，賣權OI增量大於買權，目前選擇權多方略為表態。

元富期貨認為，台指期昨日呈現開高走高格局，台積電、台達電等權值盤中領漲，指數再創歷史高點，終場以紅K棒帶下影線作收。目前資金持續輪動，使指數沿著5日均線向上攻高，且下方均線支撐維持向上墊高，短線回落10日均線前，建議維持偏多操作不變。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，1月第四周周三結算的大量區買權OI落在32,600點，賣權最大OI落在32,000點，月買權最大OI落在33,700點，月賣權最大OI落在31,000點，外資台指期買權淨金額1.97億元、賣權淨金額0.35億元，整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，國際股市氣氛已從防守重新轉向進攻，科技成長股的評價修復與獲利想像同步推進，在沒有明顯利空打斷下，台股仍具備順勢續漲條件。