快訊

曹西平長眠地曝光 三哥缺席告別式悄然返回澳洲

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

川普威脅課關稅25%！南韓喊「沒公告不算數」 韓媒曝美2周前曾警告

台指期終場收32,509點、上漲359點 台積電期上漲25元收1,790元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期27日終場收32,509點，上漲359點，另外，台積電期收1,790元，上漲25元，電子期上漲1.43%，中型100期貨上漲1.04%。

法人指出，近期台股驚驚漲、指數屢創新高，在黑天鵝飛出前，台股可望再寫新猷。美國政府財政問題再度浮現、中東緊張局勢似有升溫跡象等系統性風險不容忽視，但H200能否成功銷中國大陸似乎露出曙光。

周一（26日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,412.40點，上漲313.69點、漲幅0.64%；S&P500指數上漲0.5%；那斯達克指數上漲0.43%；費半指數下跌0.39%。台積電ADR跌0.65%。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,395口至3,644口，其中，外資淨空單增加3,861口至26,527口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,447口至766口。

選擇權未平倉量部分，01月W4大量區買權OI落在32,600點，賣權最大OI落在31,000點 ; 月買權最大OI落在34,100點，月賣權最大OI落在31,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.86下降至1.72。VIX指數上升0.13至20.7。外資台指期買權淨金額1.69億元 ; 賣權淨金額0.28億元。整體選擇權籌碼面偏空。

台指期 台積電

延伸閱讀

台股盤中、收盤續創新高 收32,317點、上漲253點 台積電漲25元

台股早盤上漲逾百點再創新高 台積電開盤上漲5元

台積電（2330）有一張就是前標贏過141萬人！阿格力揭股東排名：這張數全台前5％

台指期 外資加碼空單

相關新聞

台指期 外資加碼空單

台股昨（26）日開高走高，終場指數上漲103點、收在32,064點，突破32,000點整數大關；但台指期出現休息走勢，下...

多檔保證金調整

臺灣期貨交易所昨（26）日公告調高台股、小型台指、客製化小型台指、微型台指、電子、小型電子、富櫃200、台灣永續、半導體...

期貨商論壇／南亞期 利多加持

南亞（1303）原本營運高度連動傳統石化景氣，但近年在AI帶動產業結構重組下，已悄然完成轉型，透過電子材料升級與轉投資南...

期貨商論壇／黃金期 嚴設停損

國際貴金屬市場近期漲勢如虹，金價上攻每盎司5,000美元大關，白銀亦突破100美元之上，雙雙再創歷史新高。即便格陵蘭議題...

晶豪科、台勝科 四檔夯

台股昨（26）日持續沿5日線緩步墊高，盤面題材股良性輪動，晶豪科（3006）、台勝科（3532）等兩檔中小型股走勢相對強...

聯電、南亞 瞄準逾150天

隨著全球半導體庫存調整告終與終端消費市場回溫，晶圓代工大廠聯電（2303）、塑化龍頭南亞（1303）近期成市場矚目焦點。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。