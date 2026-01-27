台指期終場收32,509點、上漲359點 台積電期上漲25元收1,790元

台指期27日終場收32,509點，上漲359點，另外，台積電期收1,790元，上漲25元，電子期上漲1.43%，中型100期貨上漲1.04%。

法人指出，近期台股驚驚漲、指數屢創新高，在黑天鵝飛出前，台股可望再寫新猷。美國政府財政問題再度浮現、中東緊張局勢似有升溫跡象等系統性風險不容忽視，但H200能否成功銷中國大陸似乎露出曙光。

周一（26日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,412.40點，上漲313.69點、漲幅0.64%；S&P500指數上漲0.5%；那斯達克指數上漲0.43%；費半指數下跌0.39%。台積電ADR跌0.65%。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,395口至3,644口，其中，外資淨空單增加3,861口至26,527口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,447口至766口。

選擇權未平倉量部分，01月W4大量區買權OI落在32,600點，賣權最大OI落在31,000點 ; 月買權最大OI落在34,100點，月賣權最大OI落在31,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.86下降至1.72。VIX指數上升0.13至20.7。外資台指期買權淨金額1.69億元 ; 賣權淨金額0.28億元。整體選擇權籌碼面偏空。