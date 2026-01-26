快訊

美再現關門危機 黃金衝5,100美元、台指期夜盤力爭上游

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤一度下跌117點，但截至晚間9點30分左右，隨美股電子盤再次反彈，帶動指數在32,162點、約上漲12點附近遊走。圖／本報資料照片
台指期夜盤26日開盤，在美股電子盤試圖反撲中，以32,134點、下跌16點開出後，一度上衝至32,236點、大漲86點，但在美政府再傳關門危機，黃金、白銀分別衝上5,100美元、110美元再創高，美股電子盤反撲力道受限下，台指期夜盤一度下殺至32,033點、下跌117點，但截至晚間9點30分左右，隨美股電子盤再次反彈，帶動指數在32,162點、約上漲12點附近遊走。

26日美股電子盤焦點，美國明尼蘇達州的聯邦邊境巡邏隊開槍打死當地居民事件，參議院民主黨人集體反對為國土安全部撥款，可能導致多個聯邦部門將面臨部分關閉中，市場押注美國政府在1月底前發生新一輪關門機率高達近八成，遠高於上周還不到10%下，市場資金湧向避險貴金屬，黃金衝破5,100美元大關，最高一度來到5,145美元，白銀也站上110美元關卡，兩者分別大漲1%、4.3%下，美元指數弱勢、美國十年期公債殖利率回測4.2%關卡，也影響台指期夜盤在上半場的走勢。其中，台積電期夜盤交易在晚間9點30分時，在1,765元、平盤附近遊走，電子期下跌0.08%、半導體期下跌約0.26%，中型100期貨指數上漲0.22%。

台股26日盤面各類股跌多漲少，指數終場上漲103點，收32,064點，其中外資現貨賣超14.9億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加3,861口至26,527口；投信賣超46.5億元，自營商賣超33.2億元，三大法人合計賣超94.6億元。

市場專家建議，就技術面來說，26日台股開高後維持盤堅、續創歷史新高，成交金額稍稍萎縮，均線、指標、量能皆有利於短多，中長多又有量能趨勢已經來到新里程碑的量先價行保護，即便短線正乖離過大、指標過熱或有震盪，偏多趨勢不易扭轉，回檔空間應該有限，甚至常常在盤中交待完畢，操作心態逢拉回仍須偏多。

