全民權證／華通 押價內外15%

華通（2313）受惠低軌衛星業快速發展，產業能見度高，擁有LEO PCB供應鏈領導地位，配合系統性產品放量，2026年下半年及2027年營運將大增。

法人分析，SpaceX上季及2025年發射量同創新高，旗下Starlink衛星網路服務與多家國際電信商合作語音、數據上網、衛星直連手機等新業務，添增用戶數更大增長空間。能源、碳排放等議題帶動太空資料中心概念成形，長期有外太空移民議題，驅動中長期衛星產業進一步發展。華通是全球最大LEO PCB供應商，全球市占達七成，上空板達九成，法人看好未來受惠程度大。權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日逾150天的認購權證，參與短多行情。（元大證券提供、記者盧宏奇整理）

