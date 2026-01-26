快訊

台灣歷來最嚴重公害…RCA汙染案上千人工殤、逾百人罹癌 苦等正義30年

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質商品 民團籲制定選購指引

全民權證／華通 押價內外15%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

華通（2313）受惠低軌衛星業快速發展，產業能見度高，擁有LEO PCB供應鏈領導地位，配合系統性產品放量，2026年下半年及2027年營運將大增。

法人分析，SpaceX上季及2025年發射量同創新高，旗下Starlink衛星網路服務與多家國際電信商合作語音、數據上網、衛星直連手機等新業務，添增用戶數更大增長空間。能源、碳排放等議題帶動太空資料中心概念成形，長期有外太空移民議題，驅動中長期衛星產業進一步發展。華通是全球最大LEO PCB供應商，全球市占達七成，上空板達九成，法人看好未來受惠程度大。權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日逾150天的認購權證，參與短多行情。（元大證券提供、記者盧宏奇整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 太空 華通

延伸閱讀

台股今天夯什麼？記憶體、低軌衛星仍是市場焦點 聯發科衝成交值第一

關不住！昇達科再搭火箭登上漲停

就市論勢／PCB、被動元件 可短打

事欣科大咬 SpaceX 商機 衛星通訊業務表現強勁

相關新聞

美再現關門危機 黃金衝5,100美元、台指期夜盤力爭上游

台指期夜盤26日開盤，在美股電子盤試圖反撲中，以32,134點、下跌16點開出後，一度上衝至32,236點、大漲86點，...

台指期 外資加碼空單

台股昨（26）日開高走高，終場指數上漲103點、收在32,064點，突破32,000點整數大關；但台指期出現休息走勢，下...

多檔保證金調整

臺灣期貨交易所昨（26）日公告調高台股、小型台指、客製化小型台指、微型台指、電子、小型電子、富櫃200、台灣永續、半導體...

期貨商論壇／南亞期 利多加持

南亞（1303）原本營運高度連動傳統石化景氣，但近年在AI帶動產業結構重組下，已悄然完成轉型，透過電子材料升級與轉投資南...

期貨商論壇／黃金期 嚴設停損

國際貴金屬市場近期漲勢如虹，金價上攻每盎司5,000美元大關，白銀亦突破100美元之上，雙雙再創歷史新高。即便格陵蘭議題...

晶豪科、台勝科 四檔夯

台股昨（26）日持續沿5日線緩步墊高，盤面題材股良性輪動，晶豪科（3006）、台勝科（3532）等兩檔中小型股走勢相對強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。