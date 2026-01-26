晶豪科、台勝科 四檔夯

台股昨（26）日持續沿5日線緩步墊高，盤面題材股良性輪動，晶豪科（3006）、台勝科（3532）等兩檔中小型股走勢相對強勢，後市仍有上檔空間可期，發行券商建議，可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

隨聊天機器人、圖像生成、影片生成等AI工具使用活躍用戶急速攀升，各主要CSP與各行業領導廠商正加快AI推論與AI代理的商業化進程，法人看好此一趨勢將帶動HBM、DRAM、NAND Flash與HDD等記憶體與存儲產業邁向黃金五年、甚至十年。

法人研判，市場將逐步認同記憶體短缺絕非短暫發生，正逐步調整相關公司的長期評價區間至適當位置，以反映逐步升高的ROE水準。現階段不但HBM、傳統DRAM與NAND Flash供不應求，SLC NAND、NOR Flash等成熟型產品亦傳出漲勢持續擴大，法人評估價格上漲的外溢效應將逐步擴大至DDR4與DDR5等主流記憶體以外產品線，晶豪科2026年充分反應在產品售價上，有助獲利明顯躍升。

矽晶圓產業逐漸擺脫庫存調整、關稅不確定性、消費性需求不振、客戶長期供貨合約等陰霾，法人預期，隨AI、先進製程、先進封裝、HBM等需求強勁，加上新晶圓廠產能不斷開出，加速庫存調整時間，產業景氣邁向復甦可期。法人預估，矽晶圓2025年至2027年供給需求比依序為119%、112%、104%，供過於求情況逐漸收斂；價格方面，受惠AI、先進製程、記憶體等需求，相關應用晶圓醞釀漲價或提高長期供貨合約比例，帶動混合產品平均單價回升，台勝科等營運可望否極泰來。

權證發行商建議，可買進價外20%、價內10%以內，且距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。