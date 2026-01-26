快訊

全民權證／群創 挑逾五個月

經濟日報／ 記者魏興中整理

群創（3481）受惠世足賽商機與扇出型面板級封裝兩大題材發酵，激勵去(2025)年12月中下旬來股價強勢上漲，雖近日回檔修正，但昨（26）日已止跌轉漲，將再發動一波多頭攻勢。世足賽今年年中登場，將刺激高畫質大尺寸電視的換機需求，帶動電視面板的備貨動能，使元月電視面板價格已止跌轉漲；群創利用舊有面板產線發展扇出型面板級封裝，搶搭AI與衛星通訊商機。

電視面板報價止跌回升，加上扇出型面板級封裝新商機、與切入日系車廠成智慧座艙一線廠商，將帶動群創今年轉盈。權證發行商建議，若看好群創後市表現，可選價內外5%內、距到期日逾五個月的相關認購權證進行布局。（台新證券提供、記者魏興中整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

電視面板 群創 止跌

