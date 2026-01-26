聯電、南亞 瞄準逾150天

隨著全球半導體庫存調整告終與終端消費市場回溫，晶圓代工大廠聯電（2303）、塑化龍頭南亞（1303）近期成市場矚目焦點。法人預期，聯電受惠28奈米特殊製程需求爆發，南亞則在AI應用帶動電子材料需求與塑化報價回穩下，雙雙展現強勁的補漲動能。

聯電2025年營收寫歷史次高，展望2026年，地緣政治引發的供應鏈重組，使全球客戶對於成熟製程的依賴不減反增。特別是在AI邊緣運算與車用Grade 1平台的推動下，聯電28奈米及22奈米產能利用率預計將維持在高位。

市場分析指出，聯電近期股價站穩關鍵支撐，法人趨勢持續偏多操作；隨著毛利率有望進一步回升，市場正屏息以待聯電即將召開的法說會，若釋出更佳的產能展望，有望帶動股價發起新一波攻勢。

南亞受惠「AI終端化」趨勢，旗下銅箔基板（CCL）與環氧樹脂等電子材料，在AI PC、AI手機滲透率拉升下，需求大增；加上記憶體子公司南亞科受惠DRAM報價上漲及1B製程良率提升，轉盈的轉機題材帶動南亞母憑子貴，股價持續向上突破。

南亞規劃，2026年至2028年台灣及中國大陸、美國投資項目完工後，年產值貢獻約達185.5億元，凝聚營運推進新能量。其中，中國大陸電子材料、美國軟質膠布擴產合計投資137.9億元。

權證發行商建議，看好聯電、南亞的強勁復甦行情，投資人可利用價內外20％內、剩餘天數逾150天的認購權證參與行情。