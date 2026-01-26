全民權證／聯發科 兩檔風光
聯發科（2454）受惠AI ASIC專案步入收割期，加上與輝達合作的車用智慧座艙晶片將量產，26日股價再創高。法人指出，聯發科2026年的成長動能主要來自三大核心引擎：一、AI ASIC零組件爆發，為全球雲端大廠代工的AI加速器專案今年將貢獻逾10億美元營收，成手機以外最強亮點。
二、旗艦手機晶片升級：最新發表的「天璣 9500s」系列導入更先進的邊緣AI運算，成功站穩高階市占。三、車用與連網技術：與輝達合作的3奈米車用晶片C-X1今年底將正式量產，奠定長線獲利基礎。
權證發行商建議，若看好聯發科後市可選價內外10％內、到期日逾120天的認購權證參與行情。（國泰證券提供）
