期貨商論壇／黃金期 嚴設停損

國際貴金屬市場近期漲勢如虹，金價上攻每盎司5,000美元大關，白銀亦突破100美元之上，雙雙再創歷史新高。即便格陵蘭議題差點引爆美歐關稅戰的事件已然淡出市場焦點，但在Fed主席人選遲遲未定、通膨數據符合預期、日債殖利率急升及全球關稅摩擦的交織下，金銀上漲動能依然強勁，成為資金首選避風港。

川普關稅威脅雖已司空見慣，但市場仍保持一定警惕，反應在貴金屬的避險需求增長。一波未平，一波又起，川普又於24日警告加拿大，若和中國大陸達成貿易協定，轉口中國貨物，將加徵100%關稅。

投資人若欲參與此波貴金屬牛市，可善用台灣期交所提供的「黃金期貨」或「台幣黃金期貨」。由於芝商所（CME）已調升相關保證金至浮動制度，市場波動性顯著放大，台灣期交所的契約具備門檻較低、新台幣計價（無匯率風險）等優勢，適合靈活布局。然須提醒，目前金價處於歷史高位，操作時務必嚴格執行停損，防範高槓桿交易之風險。（統一期貨提供）

