期貨商論壇／南亞期 利多加持

南亞（1303）原本營運高度連動傳統石化景氣，但近年在AI帶動產業結構重組下，已悄然完成轉型，透過電子材料升級與轉投資南亞科，營運重心逐步由塑化本業，轉向半導體與AI供應鏈，市場定位亦出現明顯轉變。

南亞布局完整，涵蓋環氧樹脂、玻纖布、銅箔與銅箔基板，其中M7已量產，M8、M9正陸續推進；高階銅箔HVLP3亦進入出貨階段，並投入更高規格產品開發。同時，南亞與日東紡策略合作代工高階玻纖布，顯示其技術與品質已獲國際大廠認可，有助提升電子材料事業的毛利率與營運穩定度。

除本業升級外，轉投資南亞科成為南亞獲利結構改善的關鍵，隨南亞科獲利顯著回升，使南亞業外收益大幅增加，成為推升整體獲利的重要來源。

展望後市，南亞在電子材料高階化與業外投資雙引擎帶動下，營運結構已出現質變，逐步成為AI與半導體供應鏈中具備長線價值的關鍵材料廠，投資人可透過南亞期掌握跨足科技供應鏈的成長契機。（兆豐期貨提供）

