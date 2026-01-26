台指期 外資加碼空單

台股昨（26）日開高走高，終場指數上漲103點、收在32,064點，突破32,000點整數大關；但台指期出現休息走勢，下跌15點收在32,144點，正價差79.48點，外資淨空單亦增加3,861口，擴大至26,527口。不過，期貨商認為，後市仍可樂觀期待。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單增加1,395口至3,644口，其中外資淨空單增加3,861口至26,527口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,447口至766口。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為悲觀，月、周選呈現樂觀，整體籌碼面略為樂觀。從技術面來看，台股仍屬創高階段，目前在各權值股輪漲結構不變下，短線拉回仍可樂觀看待。

元富期貨認為，台指期昨日開高走低，在聯發科（2454）等權值上漲，以及傳產族群上漲帶動下，盤中指數再創歷史新高，終場以十字K棒作收。目前資金輪動，帶動指數沿著5日線震盪走高，下方均線維持多頭排列架構不變，短線上，在回落10日均線前，維持震盪走高走勢。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，1月第四周周三結算的大量區買權OI落在32,600點，賣權最大OI落在31,000點，月買權最大OI落在34,100點，月賣權最大OI落在31,000點；外資台指期買權淨金額1.69億元、賣權淨金額0.28億元，整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，台股後續能否站穩甚至再創高，關鍵回到美國科技股財報是否優於預期，帶動整體科技族群評價上修，再者是聯準會是否釋出更明確、偏向鴿派的利率展望，降低市場壓力，否則在消息面空窗期與量縮環境下，指數即便守住「32K」，也較可能維持高檔震盪。