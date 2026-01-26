台股續創高 期交所調整台指期等24檔期貨契約保證金額

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
期交所。期交所／提供
臺灣期貨交易所2026年1月26日公告調整臺股期貨(TX)、小型臺指期貨(MTX)、客製化小型臺指期貨(MXFFX)、微型臺指期貨(TMF)、電子期貨(TE)、小型電子期貨(ZEF)、金融期貨(TF)、小型金融期貨(ZFF)、富櫃200期貨(G2F)、非金電期貨(XIF)、臺灣永續期貨(E4F)、臺灣生技期貨(BTF)、半導體30期貨(SOF)、航運期貨(SHF)、黃金期貨(GDF)、臺幣黃金期貨(TGF)、布蘭特原油期貨(BRF)、元大台灣50 ETF期貨(NYF)、小型元大台灣50 ETF期貨(SRF)、臺指選擇權(TXO)、電子選擇權(TEO)、金融選擇權(TFO)、黃金選擇權(TGO)及元大台灣50 ETF選擇權(NYO)等24檔契約的保證金金額，並自1月27日一般交易時段結束後起實施。

期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕之保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生虧損超過自身可承擔能力情事發生，以維護自身交易安全。

臺灣期貨交易所 元大 ETF 電子期 金融期 半導體

