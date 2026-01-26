因應市場波動 期交所公告調整台股期貨等24檔契約保證金
台灣期貨交易所26日公告調整台股期貨、小型台指期貨、客製化小型台指期貨、微型台指期貨、電子期貨、小型電子期貨、金融期貨、小型金融期貨、富櫃200期貨、非金電期貨、台灣永續期貨、台灣生技期貨、半導體30期貨、航運期貨、黃金期貨、台幣黃金期貨、布蘭特原油期貨、元大台灣50 ETF期貨、小型元大台灣50 ETF期貨、台指選擇權、電子選擇權、金融選擇權、黃金選擇權及元大台灣50 ETF選擇權等24檔契約保證金金額，並自27日一般交易時段結束後起實施。
期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕之保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生的虧損超過自身可承擔能力的情事發生，以維護自身交易安全。
