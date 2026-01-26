快訊

「台中超巨蛋」投資金額近500億 刷新台灣體育建設紀錄

囤積物引發大火！北市訂處理原則 符合這幾項就開罰

美國暴風雪肆虐 緬因州載8人私人飛機起飛墜毀

因應市場波動 期交所公告調整台股期貨等24檔契約保證金

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台灣期貨交易所26日公告調整台股期貨、小型台指期貨、客製化小型台指期貨、微型台指期貨、電子期貨、小型電子期貨、金融期貨、小型金融期貨、富櫃200期貨、非金電期貨、台灣永續期貨、台灣生技期貨、半導體30期貨、航運期貨、黃金期貨、台幣黃金期貨、布蘭特原油期貨、元大台灣50 ETF期貨、小型元大台灣50 ETF期貨、台指選擇權、電子選擇權、金融選擇權、黃金選擇權及元大台灣50 ETF選擇權等24檔契約保證金金額，並自27日一般交易時段結束後起實施。

期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕之保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生的虧損超過自身可承擔能力的情事發生，以維護自身交易安全。

臺灣期貨交易所 台指期 電子期 台股 期交所

延伸閱讀

台指期休息 下跌15點收32,144點

高手卡位 中型股指數漲幅逾1%優於大盤

主動式台股ETF 規模創高

多檔保證金調整

相關新聞

台股續創高 期交所調整台指期等24檔期貨契約保證金額

臺灣期貨交易所2026年1月26日公告調整臺股期貨(TX)、小型臺指期貨(MTX)、客製化小型臺指期貨(MXFFX)、微...

台指期 震盪走高格局

台股上周五（23日）開高走高，終場指數大漲215點、收在31,961點，周K連五紅；台指期上漲290點、至32,153點...

多檔保證金調整

臺灣期貨交易所公告調整旺宏期貨契約（DIF）、欣銓期貨契約（NEF）及金居期貨契約（PQF）所有月分保證金適用比例，並自...

期貨商論壇／黃金期 價格向上

美國近期公布非農就業人口僅5萬人，遠低於市場預期，失業率下降至4.4%，顯示就業市場仍然存在分歧，然而非農就業人數向來被...

期貨商論壇／匯率期 留意風險

外匯期貨市場聚焦在美歐關稅戰風險升溫與日本央行政策結果的雙重影響下，歐元、日圓與瑞士法郎走勢呈現明顯分歧。

世芯、川湖 四檔人氣旺

台股上周五（23日）再創新高，其中千金股勁揚，世芯-KY（3661）、川湖（2059）等在資金挹注下，股價呈現上漲趨勢。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。