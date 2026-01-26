2月電子期跌 金融期漲
台北股市今天上漲103.01點，收32064.52點。2月電子期收1961.1點，下跌6.25點，正價差6.38點；2月金融期收2435.6點，上漲12.4點，正價差3.54點。
2月電子期以1961.1點作收，下跌6.25點，成交527口。
電子現貨以1954.72點作收，上漲1.38點；2月電子期貨與現貨相較，正價差6.38點。
2月金融期以2435.6點作收，上漲12.4點，成交517口。
金融現貨以2432.06點作收，上漲18.27點；2月金融期貨與現貨相較，正價差3.54點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言