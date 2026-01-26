2月電子期跌 金融期漲

快訊

中央社／ 台北26日電

台北股市今天上漲103.01點，收32064.52點。2月電子期收1961.1點，下跌6.25點，正價差6.38點；2月金融期收2435.6點，上漲12.4點，正價差3.54點。

2月電子期以1961.1點作收，下跌6.25點，成交527口。

電子現貨以1954.72點作收，上漲1.38點；2月電子期貨與現貨相較，正價差6.38點。

2月金融期以2435.6點作收，上漲12.4點，成交517口。

金融現貨以2432.06點作收，上漲18.27點；2月金融期貨與現貨相較，正價差3.54點。實際收盤價以期交所公告為準。

