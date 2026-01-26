台指期休息 下跌15點收32,144點

台指期26日終場收32,144點，下跌15點。另外，台積電期收1,765元，下跌15元；電子期下跌0.32%；中型100期貨上漲0.81%。

法人指出，觀察美股見到從科技巨頭的估值承壓，逐漸影響強勢半導體股基期壓力升高。相關結構將逐漸影響買盤積極作價的台股盤勢攻擊力度，具備風險趨避概念題材股為主軸，擇強短線應對。

23日美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,098.71點，下跌285.3點、跌幅0.58%；S&P500指數上漲0.03%；那斯達克指數上漲0.28%；費半指數下跌1.21%。台積電ADR漲2.29%。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,150口至2,249口，其中外資淨空單減少1,627口至22,666口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加749口至681口。

選擇權未平倉量部分，01月F4大量區買權OI落在32,400點，賣權最大OI落在31,900點；月買權最大OI落在33,500點，月賣權最大OI落在31,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.41上升至1.86。VIX指數下降0.59至20.57。外資台指期買權淨金額1.69億元；賣權淨金額0.34億元。整體選擇權籌碼面偏多。