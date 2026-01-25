全民權證／矽格 挑價內外15%

矽格（6257）訂單能見度升至六個月、矽興（蘇州）廠已損益兩平，台系IC設計公司外溢手機、WiFi-7高階測試訂單，展望第1季淡季不淡，法人估營收微幅季減1%，受2月工作天數少影響；毛利率因無夏季電費影響、產能利用率季持平及新機台陸續交機非一次性進機，估約持平30.7%。

矽格提供CPO測試，客戶包含美系伺服器、網通等相關客戶。法人預期，隨2026下半年CPO封測需求提升，帶動美系客戶對於矽格MAP測試機台拉貨動能，預期隨2026年第2季產能利用率達75-80%，季增5-10個百分點，有望調漲測試單價。

