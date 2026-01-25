全民權證／元黃金 二檔閃亮
格陵蘭緊張情勢推升金價大漲，即便危機有所緩解，也未令漲勢中斷。由於黃金與地緣政治間存在強烈的正相關性，受美頻祭出制裁、爭奪區域霸權等地緣政治緊張，激勵市場對黃金的避險需求持續增溫。
全球政經及金融秩序的不確定不斷升高，即便短線風險降溫，美中結構性競爭仍屬長期趨勢，供應鏈重組、科技管制與金融分流未見根本逆轉，央行與機構投資人對黃金的戰略性配置需求仍具支撐。法人認為，可留意期元大S&P黃金（00635U）的布局機會。
權證券商建議，看好期元大S&P黃金後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、長天期逾200天以上認購權證，參與這波偏多行情。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
