全民權證／京元電 選逾300天

經濟日報／ 記者徐牧民整理

京元電（2449）Burn-in技術及供應鏈有利鞏固AI/HPC客戶關鍵訂單，預估輝達加上ASIC相關營收占比將由2025年41%成長至2027年的67%，帶動獲利進入結構性成長期，高毛利CP業務將成另一獲利成長加速器。

法人指出，京元電在B系列產品出貨強勁、Rubin世代測試單價較B世代翻倍成長、以及新增的AI周邊晶片測試業務不斷增溫帶動下，2026年營運將大幅激增。此外，京元電長期做為博通主要測試合作夥伴及擁有完整AI GPU的測試經驗，有利公司在博通各大雲端服務廠ASIC專案中保持主要測試供應商地位。

權證發行商建議，看好京元電後市股價的投資人，可買進價內外20%內、距到期日逾300天以上的認購權證入手。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

