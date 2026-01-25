快訊

台中醉婦墜落一江橋下向友人求救 獲救後稱「被狗追才掉下」

又要變天了！明起兩波東北季風來襲 低溫下探11度

期貨商論壇／匯率期 留意風險

經濟日報／ 記者周克威整理

外匯期貨市場聚焦在美歐關稅戰風險升溫與日本央行政策結果的雙重影響下，歐元、日圓與瑞士法郎走勢呈現明顯分歧。

歐元方面，美方近期對歐洲製造業與特定產業的關稅態度轉趨強硬，使原本復甦力道有限的歐元區面臨額外不確定性，歐元期貨雖未出現失序下跌，但反彈動能明顯受限，多空在高檔區間拉鋸，顯示資金對歐元態度轉趨保守，操作上以整理視之。

日圓因日本央行如市場預期維持利率不變，且政策訊號仍偏溫和，使原本期待政策正常化的資金略感失望，日圓在避險情緒短暫升溫時出現反彈，但在美日利差結構未明顯改變的情況下，反彈後再度回落，整體呈現高波動、方向不連續的震盪型態，顯示日圓仍難以形成趨勢性走強。

匯率期貨盤勢已由單純利率與經濟數據主導，轉向貿易政策與地緣風險牽動，歐元承壓、日圓震盪、瑞郎偏穩的結構反映市場在不確定環境下的資金重新分配，短線操作匯率期貨宜提高風險意識。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 日本央行 日圓

延伸閱讀

期貨交易量上看4億口

期交所董事長吳自心：計劃今年推出主動式ETF期貨等新措施與制度

日本央行升息暫停 法人曝一條件將促下次升息提前至4月

台指期夜盤首次站上32000點　法人：台股續攻高可期

相關新聞

台指期 震盪走高格局

台股上周五（23日）開高走高，終場指數大漲215點、收在31,961點，周K連五紅；台指期上漲290點、至32,153點...

多檔保證金調整

臺灣期貨交易所公告調整旺宏期貨契約（DIF）、欣銓期貨契約（NEF）及金居期貨契約（PQF）所有月分保證金適用比例，並自...

期貨商論壇／黃金期 價格向上

美國近期公布非農就業人口僅5萬人，遠低於市場預期，失業率下降至4.4%，顯示就業市場仍然存在分歧，然而非農就業人數向來被...

期貨商論壇／匯率期 留意風險

外匯期貨市場聚焦在美歐關稅戰風險升溫與日本央行政策結果的雙重影響下，歐元、日圓與瑞士法郎走勢呈現明顯分歧。

世芯、川湖 四檔人氣旺

台股上周五（23日）再創新高，其中千金股勁揚，世芯-KY（3661）、川湖（2059）等在資金挹注下，股價呈現上漲趨勢。...

儒鴻、來億 聚焦長天期

2026年世足賽今（2026）年年中將登場，法人預估觀賽人口550萬人，FIFA預估商機規模擴大至110億美元，成長45...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。