台指期 震盪走高格局

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股上周五（23日）開高走高，終場指數大漲215點、收在31,961點，周K連五紅；台指期上漲290點、至32,153點，正價差為191.49點。期貨商建議，目前台指期持續向上走升，短線上在回落10日均線前，維持震盪走高看法不變。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨空單減少1,150口至2,249口，其中外資淨空單減少1,627口至22,666口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加749口至681口。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，1月第四周周五結算的大量區買權OI落在32,400點；外資台指期買權淨金額1.69億元、賣權淨金額0.34億元，整體選擇權籌碼面偏多。

展望後市，最大變數仍在即將密集登場的美科技股財報，一旦財報與展望延續正向，將進一步鞏固多頭信心，反之則可能放大高檔震盪幅度，因此在整體偏多但位階漸高的環境下，策略上應偏向汰弱留強、順勢操作而非全面加碼。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權略為悲觀，月選呈現樂觀，整體籌碼面略為樂觀。

技術面上，台股的波動率走低態勢維持不變，目前仍屬於創高階段不變，短線拉回可以持續樂觀看待。

元富期貨認為，台指期上周五呈開高走高格局，電子權值股持續上攻，推升指數一舉突破32,000點關卡，再創歷史新高，終場以紅K棒留下影線作收。

目前指數在5日均線震盪過後，在下方均線支撐下，持續向上走升，短線上在回落10日均線前，維持震盪走高走勢。

