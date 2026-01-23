期貨交易量上看4億口

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方周克威／台北報導

台灣期貨市場在2025年成交量能寫下3.81億口、連續六年突破3億口佳績後，期交所全年每股獲利（EPS）有望來到6元水準後，展望今年前景，預期在國際金融市場動盪、地緣緊張關係持續中，全年成交量有望挑戰4億口歷史新高。

期交所表示，面對瞬息萬變的全球金融局勢，國內期貨市場展現高度韌性，透過拓展多元商品、強化市場韌性、深化國際合作、提升資安防護、打擊金融詐騙及推動永續發展，構築公平、效率且安全的交易環境。

其中，期貨市場量能在2024年創下歷史新高後，2025年市場動能維持，總交易量達3億8,190萬口，成交量連續六年突破3億口，日均量為157.1萬口。

在商品表現方面，期貨市場前五大主力商品日均量依次為台指選擇權70萬5,938口、股票期貨（含ETF 期貨）30萬8,871口、小型台指期貨248,124口、微型台指期貨17萬4,273口及台股期貨12萬3,841口。

其中，股票期貨受惠於台股市場AI相關個股持續熱絡，交易人積極利用資金成本較低的股票期貨參與市場，股票期貨已躍升為第二大主力商品，已成為交易人參與台股相當重要的避險增益工具。

經了解，期交所內部對今年期貨市場前景相當樂觀，普遍認為有機會突破4億口、再創歷史新高，而全年獲利也有望較去年保持成長趨勢，幅度約在一成附近，若是行情震盪加劇，市場避險需求高漲中，成長一成的目標將可順利達成。

相關新聞

期交所今年要推四大措施 因應2026年更趨複雜的全球政經局勢

期交所董事長吳自心表示，為因應2026年更趨複雜的全球政經局勢，期交所將依循金管會打造「穩定、安全、多元、創新」金融發展...

台達電、奇鋐 挑長天期

法人預期台股今年有望上攻35K，其中，AI需求強勁，帶動台達電（2308）、奇鋐（3017）等供應鏈業績前景，成為資金青...

鴻海、智邦 四檔展望佳

輝達（NVIDIA）自家產品導入新款NVLink 6 Switch，有參與NVLink Fusion的合作夥伴也將有機會...

全民權證／華城 選逾三個月

華城（1519）受惠美國AIDC需求旺盛，電力建設刻不容緩，CSP客戶為求算力建設不落後於同業，以高毛利率要求插單，變壓...

全民權證／台光電 兩檔帶勁

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）2026年獲利動能依然強勁，受惠輝達新一代Rubin平台推出，以及800G交換器...

