期貨交易量上看4億口

台灣期貨市場在2025年成交量能寫下3.81億口、連續六年突破3億口佳績後，期交所全年每股獲利（EPS）有望來到6元水準後，展望今年前景，預期在國際金融市場動盪、地緣緊張關係持續中，全年成交量有望挑戰4億口歷史新高。

期交所表示，面對瞬息萬變的全球金融局勢，國內期貨市場展現高度韌性，透過拓展多元商品、強化市場韌性、深化國際合作、提升資安防護、打擊金融詐騙及推動永續發展，構築公平、效率且安全的交易環境。

其中，期貨市場量能在2024年創下歷史新高後，2025年市場動能維持，總交易量達3億8,190萬口，成交量連續六年突破3億口，日均量為157.1萬口。

在商品表現方面，期貨市場前五大主力商品日均量依次為台指選擇權70萬5,938口、股票期貨（含ETF 期貨）30萬8,871口、小型台指期貨248,124口、微型台指期貨17萬4,273口及台股期貨12萬3,841口。

其中，股票期貨受惠於台股市場AI相關個股持續熱絡，交易人積極利用資金成本較低的股票期貨參與市場，股票期貨已躍升為第二大主力商品，已成為交易人參與台股相當重要的避險增益工具。

經了解，期交所內部對今年期貨市場前景相當樂觀，普遍認為有機會突破4億口、再創歷史新高，而全年獲利也有望較去年保持成長趨勢，幅度約在一成附近，若是行情震盪加劇，市場避險需求高漲中，成長一成的目標將可順利達成。