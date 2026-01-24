期交所今年要推四大措施 因應2026年更趨複雜的全球政經局勢

期交所董事長吳自心表示，為因應2026年更趨複雜的全球政經局勢，期交所將依循金管會打造「穩定、安全、多元、創新」金融發展環境願景，在「發展創新」與「金融安全」雙核心基礎下，計劃推出四大新措施與制度，穩健推動各項重要業務與監理精進工作。

期交所的四大新措施與制度，包括期貨市場國定假日交易制度、推出主動式ETF期貨、縮小黃金期貨契約金額、擴大國際交流與深化市場推廣。換言之，在周一至周五期間（春節時間除外）遇國定假日時，期交所考慮期貨市場將開盤、正常交易，將是我國期貨市場的重大突破。

首先，在創新商品活絡市場方面，規畫推出「主動式ETF期貨」，滿足投信業管理彈性，創造更多期現貨交易機會；另規畫針對高價股推出小型個股選擇權，並評估縮小黃金類商品及非金電期貨的契約規模，提供更多精準避險、靈活加減碼工具，活絡市場交易。

其次，在研議期貨市場國定假日交易制度方面，吳自心表示，配合金管會「提高期貨市場效率並保障期貨交易安全」及「發展具台灣特色之亞洲資產管理中心」的施政方向，鑑於台灣資本市場與國際連結程度日增，為有適當管道因應突發國際政經事件，接軌星、港、日等國際金融中心制度，在期貨市場既有夜盤交易的成功基礎上，研議期貨市場國定假日交易制度，有助吸引國際資產管理機構參與我國市場，協助「亞洲資產管理中心」政策實現。

再者，由於國際黃金價格高漲，不利一般投資人參與黃金期貨交易，因此，將規劃縮小黃金期貨契約金額。此外，針對高價股，也計畫設計小型個選擇權來因應市場需求。

最後，為擴大國際交流，將在6月舉辦期貨市場協會（AFM）年會，將那斯達克交易所、新加坡國家期交所等多位重要成員將與會。此外，吳自心表示，在數位基礎建設與資安升級方面，第一，將完成交易系統相關關鍵設備汰換，落實核心業務系統資料雲端備份，強化國家關鍵基礎設施耐災能力與資通安全防護，以應對極端情境持續營運，維持金融市場穩定。第二，將推出連續五年獎勵措施，補助資安分級第四級期貨商辦理資安健診；並鼓勵期貨商稽核人員取得ISO 27001等國際資安證照，提升整體產業資安專業能力。