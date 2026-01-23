輝達、AMD、台積電ADR領頭 台指期夜盤抗跌

台指期夜盤23日開盤後，受美股電子盤反彈激勵，以32,184點、上漲25點開出後，一度上衝至32,248點、大漲89點，但在美股電子盤由紅翻黑拖累下，一度下殺至32,058點、下跌101點，但在輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、台積電ADR帶頭反彈中，台指期夜盤相對抗跌，截至晚間9點30分左右，指數在32,124點、約下跌35點附近遊走。

23日美股電子盤焦點，在於美歐貿易戰機率已大幅下降，但避險資金仍積極轉至黃金、白銀等貴金屬，以及銅、鎳等基本金屬市場，價格同步反彈，其中，黃金一度來到4,969美元、逼近5,000美元大關，隨後雖滑落，但仍在4,930美元、上漲逾20美元附近遊走，在資金排擠效應中，美元、美債殖利率、美股電子盤同步走跌，道瓊一度下跌逾百點，但台指期夜盤在輝達、AMD、台積電ADR帶頭反彈下，表現相對抗跌，在晚間9點30分左右，多在平盤上下震盪。

其中，台積電期夜盤交易在晚間9點30分時，在1,775元、下跌5元附近遊走，電子期下跌0.22%、半導體期下跌約0.29%，中型100期貨指數下跌0.04%。

台股23日盤面各類股跌多漲少，指數終場上漲215點，收31,961點，其中，外資現貨買超232億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,627口至22,666口；投信賣超7.4億元，自營商買超46.8億元，三大法人合計買超271.5億元。

市場專家建議，就技術面來說，23日台股再創新高，早盤雖獲利了結賣壓出籠，由紅翻黑，但盤中成交量回穩後便逐步上攻，收盤仍守住5日線，多頭格局不變，持續挑戰32,000點關卡。