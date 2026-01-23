全民權證／士電 押價內外10%

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

士電（1503）因應台灣未來電力供給壓力，除可接洽相關訂單外，也持續擴增多個重電新廠因應。台灣離尖峰電價差距擴大，帶動表後儲能業務發展；先前已接獲80MWh的表後儲能訂單，預期2026年表後儲能業務將接洽300MWh，成營運新動能。隨重電T3新廠於2025下半年開出後，2026上半年缺工問題將逐漸改善，有利士電表後續重電設備出貨。公司目前在手訂單滿到2028年，估未來五至十年重電產品前景可期，而銅價上漲，也讓變壓器市場價格至少上調6~7%，為反映原物料，不排除今年新接訂單調漲價格。

權證券商建議，看好士電後市股價表現的投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期逾150天的商品介入。（群益金鼎證券提供、記者廖賢龍整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

金屬行情熱：金價叩關5,000美元 銀價進逼100美元 銅價逼近13,000美元

奇鋐、雙鴻 權證四檔強強滾

英業達、仁寶 權證押長天期

全民權證／台達電 挑逾180天

相關新聞

期交所今年要推四大措施 因應2026年更趨複雜的全球政經局勢

期交所董事長吳自心表示，為因應2026年更趨複雜的全球政經局勢，期交所將依循金管會打造「穩定、安全、多元、創新」金融發展...

期貨交易量上看4億口

台灣期貨市場在2025年成交量能寫下3.81億口、連續六年突破3億口佳績後，期交所全年每股獲利（EPS）有望來到6元水準...

台達電、奇鋐 挑長天期

法人預期台股今年有望上攻35K，其中，AI需求強勁，帶動台達電（2308）、奇鋐（3017）等供應鏈業績前景，成為資金青...

鴻海、智邦 四檔展望佳

輝達（NVIDIA）自家產品導入新款NVLink 6 Switch，有參與NVLink Fusion的合作夥伴也將有機會...

全民權證／華城 選逾三個月

華城（1519）受惠美國AIDC需求旺盛，電力建設刻不容緩，CSP客戶為求算力建設不落後於同業，以高毛利率要求插單，變壓...

全民權證／台光電 兩檔帶勁

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）2026年獲利動能依然強勁，受惠輝達新一代Rubin平台推出，以及800G交換器...

