鴻海、智邦 四檔展望佳

輝達（NVIDIA）自家產品導入新款NVLink 6 Switch，有參與NVLink Fusion的合作夥伴也將有機會導入，在眾新品齊發之下，組裝廠以NVIDIA網路交換器代工廠鴻海（2317）、ASIC陣營網路交換器代工廠智邦（2345）是最能受惠未來800G或1.6T網路交換器的供應商。

鴻海GB300在今年Q1能持續季增，GB300在今年完整年度的貢獻佳。在GPU陣營的垂直整合、產能布局等能力，並預期在VR世代能繼續取得逾四成的市占率，同時美系客戶的ASIC伺服器也將在今年第4季開始貢獻，並在2027年將有完整年度貢獻，仍是AI伺服器系統整合領域的領導者。MGX H200的出貨禁令即將解除，鴻海在H200的OAM仍然維持獨供的地位，估將有超過2mn以上的H200 OAM訂單，呼應輝達 CEO黃仁勳在CES提及的陸系客戶強勁需求；在系統層級，鴻海也將取得其中一家陸系大客戶的H200 L11訂單。

智邦在去年Q4進入AI加速卡產品轉換，高階交換器占比將略為提高；今年第1季仍為AI加速卡產品轉換期，800GbE交換器將逐漸起量，預估Q1營收將呈微幅季減或持平。智邦今年包括800GbE產品營收貢獻將顯著增加，而AI加速卡產品也將較去年成長。外資認為營收成長超過目前31%的預期，得益於加速器模組業務、增量式交換器市場機會、800G網路交換器遷移及更廣泛的客戶群。出貨主力為400G交換器，800G估今年放量，更高階的1.6T則看客戶需求而定。

看好鴻海、智邦看市可選價內外10%以內、有效天期逾150天的權證介入。