台達電、奇鋐 挑長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台達電。 聯合報系資料照
法人預期台股今年有望上攻35K，其中，AI需求強勁，帶動台達電（2308）、奇鋐（3017）等供應鏈業績前景，成為資金青睞焦點之一；權證券商建議，可選中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與業績成長股走勢。

台達電去年第4季AI伺服器電源出貨提升，市場預估單季稅後純益190.3億元、季增2.3%，每股純益（EPS）為7.3元。

展望今年第1季營運，雖工作天數較少，但AI領域需求佳，市場預估全季營收1,508.3億元、季減3.5%，稅後純益180.7億元、季減5%，EPS為6.9元，全年為23.8元。

分析師指出，台達電為AI伺服器電源解決方案主要供應商，其中，BBU Shelf大多數由Power Shelf廠商供應，所需的電池模組則對外採購。BBU於GB300為選配，對Power Shelf廠商而言，在GB300可供應的品項有望增加。

另外，水冷散熱產品有水冷板、Manifold、CDU、Sidecar；CDU與RPU用的Pump可自製，也有合作廠商，目前出貨以系統類的Sidecar為主。

台達電營收與獲利維持成長趨勢，市場預估今年每股純益（EPS）將進一步成長為34.6元。

奇鋐去年第3季營收季增32%、年增104%，成長強勁主要因為AI伺服器散熱需求強勁，再加上手機VC貢獻，在費用嚴格控管下，EPS為13.75元，優於市場預期。

展望去年第4季營運，市場上修全季業績，主要因水冷板與機箱出貨優於預期，且在水冷板部分，GB200、GB300整櫃產值將提升29%至55,170美元，當中水冷板片數由126片提升至135片，增加的9片來自Switch tray，加上QD數量也有所增加下，預估毛利率約26.2%，因此，上修EPS至18.2元。

