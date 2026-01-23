全民權證／華城 選逾三個月
華城（1519）受惠美國AIDC需求旺盛，電力建設刻不容緩，CSP客戶為求算力建設不落後於同業，以高毛利率要求插單，變壓器交期從三年提前至二年內交貨，雖初期須分擔對等關稅20%中的6%，但自2027年起將由客戶吸收，未來營運樂觀。
華城是星際之門變壓器指定供應商，訂單能見度至2028年，高毛利率AIDC訂單120億元，其中星際之門一期20億元，去年AIDC占營收5%，今年可增至10%，將帶動全年毛利率。產能方面，目前總產能5.5萬百萬伏安（MVA），隨觀音二廠、三廠產能置換完畢，產能增至6.3萬MVA，有利未來業績。權證券商建議，看好華城後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期三個月以上的商品介入。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言