全民權證／華城 選逾三個月

經濟日報／ 記者周克威整理

華城（1519）受惠美國AIDC需求旺盛，電力建設刻不容緩，CSP客戶為求算力建設不落後於同業，以高毛利率要求插單，變壓器交期從三年提前至二年內交貨，雖初期須分擔對等關稅20%中的6%，但自2027年起將由客戶吸收，未來營運樂觀。

華城是星際之門變壓器指定供應商，訂單能見度至2028年，高毛利率AIDC訂單120億元，其中星際之門一期20億元，去年AIDC占營收5%，今年可增至10%，將帶動全年毛利率。產能方面，目前總產能5.5萬百萬伏安（MVA），隨觀音二廠、三廠產能置換完畢，產能增至6.3萬MVA，有利未來業績。權證券商建議，看好華城後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期三個月以上的商品介入。（元大證券提供）

