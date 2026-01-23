全民權證／台光電 兩檔帶勁

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）2026年獲利動能依然強勁，受惠輝達新一代Rubin平台推出，以及800G交換器滲透率持續攀升，市場對高階M8、M9等級材料的需求呈現爆發性成長。法人預估，台光電在技術護城河與高市占率的支撐下，2026年EPS將挑戰60至70元大關。

台光電目前在AI伺服器與ASIC晶片領域穩居領先地位，隨全球雲端服務商持續追加產能，公司擴產腳步已延伸至馬來西亞與台灣新廠，預計2026年產能將增加近三成。外資近期頻頻調升其目標價，最高甚至喊出2,130元以上水準，顯示台光電長線基本面無虞。權證發行商建議，看好台光電後市的投資人，可挑選價內外15％內、剩餘天數90天以上的認購權證參與行情。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

