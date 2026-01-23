期交所董事長吳自心：計劃今年推出主動式ETF期貨等新措施與制度

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方周克威／台北即時報導

期交所董事長吳自心表示，今年期交所計劃推出四大新措施與制度，包括期貨市場國定假日交易制度、推出主動式ETF期貨、縮小黃金期貨契約金額、擴大國際交流與深化市場推廣。

吳自心表示，在研議期貨市場國定假日交易制度方面，配合金管會「提高期貨市場效率並保障期貨交易安全」及「發展具臺灣特色之亞洲資產管理中心」的施政方向，鑒於臺灣資本市場與國際連結程度日增，為有適當管道因應突發國際政經事件，接軌星、港、日等國際金融中心制度，在期貨市場既有夜盤交易的成功基礎上，研議期貨市場國定假日交易制度，有助吸引國際資產管理機構參與我國市場，協助「亞洲資產管理中心」政策實現。

簡單來說，就是在周一至周五期間（春節時間除外）遇國定假日時，考慮期貨市場正常交易。

此外，為配合市場需求，將推出主動式ETF期貨。再者，由於國際黃金價格高漲，不利一般投資人參與黃金期貨交易，因此，規劃縮小黃金期貨契約金額。

最後，為擴大國際交流，將在今年6月舉辦AFM（期貨市場協會）年會，將那斯達克交易所、新興國家期交所等多位重要成員將與會。

期貨交易 資本市場 國定假日

