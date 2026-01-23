黃金成「核心資產」 元富期貨揭示全球資產配置新格局

台新新光金控（2887）旗下元富證券子公司元富期貨，邀請元大投信及元富投顧共同參與23日舉辦的投資論壇，這次論壇由專家名師於會中聚焦解析「2026年黃金產能與價格趨勢」，並就美國與台灣經濟情勢、金融市場走向與投資策略進行深入剖析，現場吸引眾多投資人關注。

元富期貨總經理黃正雄指出，在地緣政治風險升溫、全球政經局勢不確定性加劇，以及市場預期聯準會於2026年持續降息的環境下，國際金價自2025年初每盎司約2,600美元一路強勢上揚至年底突破4,500美元，全年漲幅超過60%，不僅改寫歷史新高，也顛覆市場長期以來對黃金僅具「避險工具」的刻板印象。黃正雄表示，展望2026年，黃金角色正快速轉變，已不再只是投資組合中的防禦性資產，而是逐步躍升為具備成長潛力與戰略價值的「核心資產」，正以前所未有的姿態，重塑全球資產配置與財富版圖。

元富期貨分析指出，在全球經濟結構持續調整的背景下，黃金作為避險與保值資產，其戰略地位依然穩固。首先，在貨幣政策面，主要央行雖已結束激進升息循環，但利率水準仍處相對高檔，市場對降息時間點與幅度看法分歧，政策不確定性有助於支撐金價中長期表現。其次，地緣政治風險仍是影響2026年黃金期貨走勢的關鍵因素，區域衝突、能源供應安全與國際關係緊張，皆可能在短時間內推升避險需求，造成金價波動加劇。

此外，近年多國央行持續擴增官方黃金儲備，亦為金價提供結構性支撐。這次論壇提出「2026黃金時代大趨勢」的核心觀點，深入解析黃金如何從「避險屬性」轉向「資產配置核心」，並探討金價站上歷史新台階後，面對可能邁入每盎司5,000美元的新時代，投資人可採取的布局策略，成為現場關注焦點。因應市場熱度，元富期貨同步推出「交易外期來元富，駿馬迎春送回饋金」新春客戶回饋活動，交易即可享回饋金，並有機會抽中1,688元獎金，交易量越多，中獎機率越大。