2026穩健前行 期交所：創新多元商品齊發、打造公平效率安全金融環境

面對瞬息萬變的全球金融局勢，臺灣期貨交易所展現高度韌性，透過拓展多元商品、強化市場韌性、深化國際合作、提升資安防護、打擊金融詐騙及推動永續發展，構築公平、效率且安全的交易環境。期貨市場量能在2024年創歷史新高後，2025年市場動能維持，總交易量達3億8,190萬1,200口，成交量連續六年突破3億口，日均量為157萬1,610口。

在商品表現方面，臺灣期貨市場前五大主力商品日均量依次為：臺指選擇權705,938口、股票期貨（含ETF期貨）308,871口、小型臺指期貨248,124口、微型臺指期貨174,273口及臺股期貨123,841口。其中，股票期貨受惠於臺股市場AI相關個股持續熱絡，交易人積極利用資金成本較低的股票期貨參與市場，股票期貨已躍升為第二大主力商品，已成為交易人參與臺股相當重要的避險增益工具。夜盤交易日均量達54.5萬餘口，貢獻全市場34.7%。此外，法人參與比例持續成長至52.77%，反映機構投資者持續參與臺灣市場。

回顧2025年期交所推動重要業務概略如下：

1. 拓展商品多元化

期交所為滿足交易人日益精細的交易與避險需求，6月推出「周五到期臺指選擇權」，與周三到期契約相輔相成，提升短期風險管理與策略調整彈性。上市後日均量逾24萬口，帶動選擇權交易動能較上半年成長逾2成。另12月8日上市「股票選擇權周契約」，標的涵蓋台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、長榮（2603）及緯創（3231）等五檔熱門股票，提供精準應對個股財報、法說會等事件的策略工具。

2. 強化市場韌性

為維護期貨市場穩定運作，期交所精進與創新多項交易結算風險控管機制。包含調整「股價指數選擇權動態價格穩定措施」，將深價外契約退單點數由指數的1%減至0.4%，強化價格穩定保護效果；精進「三階段漲跌幅機制」，冷卻時間縮短為5分鐘，提升價格發現效率；調降「電子選擇權契約乘數」至每點250元，降低交易資金門檻，活絡市場流動性。

期交所亦建置「保證金模擬資訊預警機制」與「反向壓力測試機制」等風控工具，並開放「夜盤部位即時處理」，提升結算會員即時風控能力。店頭集中結算方面，協助金融監督管理委員會（金管會）推動新臺幣IRS應集中結算機制於7月上線，並自動化串接櫃買中心衍生性商品交易資訊儲存庫(TR)系統，掌握市場遵循狀況。

期交所亦強化期貨商盤後交易選擇權賣方部位內控風控規範，以保障交易人權益。另研議調整期貨商調整後淨資本額(ANC)計算方式之可行建議，提升資本計算合理性以健全期貨商資本適足性。

3. 深化國際合作

期交所遠赴阿布達比及杜拜成功開拓中東地區客戶，並赴倫敦、芝加哥、香港及新加坡等地進行市場行銷與客戶拜訪，深化全球版圖。另與芝加哥選擇權交易所(Cboe)擴展合作，同意Cboe全球指數資訊服務傳送TAIWAN VIX指數予全球交易人，提升臺灣期貨市場國際能見度。期交所也積極舉辦重要國際活動如FIA Forum: Taipei並與期貨公會合辦台北國際期貨論壇。

4. 提升資安防護

面對數位化浪潮與日益嚴峻的資安挑戰，期交所致力強化金融基礎設施韌性。除強化資通安全機制及內控規範，將人工智慧、網路安全及供應鏈風險管理納入監理範疇；亦提供獎勵鼓勵資安分級第四級期貨商導入入侵防禦系統(IPS)及網站應用程式防火牆(WAF)等防護機制。

5. 打擊金融詐騙

期交所導入自動化爬蟲技術與AI大型語言模型，即時過濾網路可疑內容通報下架，另攜手期貨業協力防詐，舉辦首屆「期貨商反詐治理評鑑」，活動期間期貨商通報檢舉321件詐騙案、辦理逾260場宣導活動，完成超過5,700位客戶之關懷宣導。另辦理反詐宣導課程、拍攝反詐宣導短片及錄製Podcast節目等，全面提升民眾識詐力。

6. 實踐永續發展

期交所將ESG理念融入日常營運，透過逐年辦理溫室氣體盤查，以科學化數據驅動減碳行動，114年再次購買臺灣碳權交易所805公噸國際碳權，自願追求碳中和，落實「淨零綠生活」，推行節能減碳及低碳辦公文化，打造永續工作環境。

另為落實企業社會責任，持續捐助「金融有愛-食(實)物銀行」等包含民生物資、醫療長照、學生教育、體育運動、藝文活動及環保賑災與其他慈善公益等六大面向公益活動等，具體響應聯合國永續發展目標（SDGs）。

為因應2026年更趨複雜的全球政經局勢，期交所將依循金管會打造「穩定、安全、多元、創新」金融發展環境之願景，持續強化市場韌性、深化國際連結、優化投資人保護與普惠金融服務，在「發展創新」與「金融安全」雙核心基礎下，穩健推動各項重要業務與監理精進工作。2026年重要業務包括：

一、 創新商品活絡市場

規劃推出「主動式ETF期貨」，滿足投信業管理彈性，創造更多期現貨交易機會；另規劃針對高價股推出小型個股選擇權，並評估縮小黃金類商品及非金電期貨之契約規模，提供更多精準避險、靈活加減碼之工具，活絡市場交易。

二、 接軌國際與精進風控

1. 研議期貨市場國定假日交易制度

配合金管會「提高期貨市場效率並保障期貨交易安全」及「發展具臺灣特色之亞洲資產管理中心」之施政方向，鑒於臺灣資本市場與國際連結程度日增，為有適當管道因應突發國際政經事件，接軌星、港、日等國際金融中心制度，在期貨市場既有夜盤交易的成功基礎上，研議期貨市場國定假日交易制度，有助吸引國際資產管理機構參與我國市場，協助「亞洲資產管理中心」政策實現。

2. 提升期貨市場風控效能：

集中市場部分，規劃開放期貨商於夜盤時段上傳部位互抵資訊，並精進結算會員風險警示自動通知服務，協助會員精準掌握風險。

店頭市場部分，規劃擴大新臺幣IRS結算契約規格，評估自建評價與保證金計算功能，強化店頭市場風險控管韌性。另將持續爭取英國及加拿大主管機關的合格集中結算機構(QCCP)認可。其中，加拿大安大略省的豁免案已進入最終行政流程，力促近期取得資格，以利外資參與。

三、擴大國際交流與深化市場推廣

配合金管會「發展具臺灣特色之亞洲資產管理中心」及擴大資本市場國際鏈結之政策，115年將持續前往新加坡、倫敦、香港及杜拜等國際金融中心參展或拜訪客戶，積極開發新外資。此外，期交所也積極舉辦重要國際活動，預計6月在臺主辦「第28屆期貨市場協會(AFM)年會」，邀請全球衍生性商品交易所來臺交流，提升我國期貨市場的國際能見度與影響力。

四、數位基礎建設與資安升級

1. 設備汰舊換新及核心資料上雲

依循金管會「金融資安行動方案」及「督促金融機構強化資訊作業韌性及資安風險管理能力」之政策，115年將完成交易系統相關關鍵設備汰換，落實核心業務系統資料雲端備份，強化國家關鍵基礎設施耐災能力與資通安全防護，以應對極端情境持續營運，維持金融市場穩定。

2. 強化期貨業資安防護

配合金管會強化金融資安監理與金融機構資安治理的政策方向，期交所將推出連續五年獎勵措施，補助資安分級第四級期貨商辦理資安健診；並鼓勵期貨商稽核人員取得ISO 27001等國際資安證照，提升整體產業資安專業能力。

五、優化科技防詐與智能監理

為落實金管會「消費者權益保護、普惠金融與金融阻詐」之施政目標，持續優化AI自動化蒐報審核系統，提升網路詐騙廣告通報精準度與自動化效率。另將擴大辦理期貨商反詐治理評鑑，依據「識詐防詐基礎建設」、「詐騙案蒐報檢舉」及「協力宣導」三大項目進行評鑑，深化產業防詐能量。另預計導入那斯達克交易所NMS監理系統，藉其先進即時警報與視覺化技術，接軌國際監理實務。

六、落實永續金融

配合金管會「推動綠色及轉型金融」及「金融知識普及工作推動計畫」等政策，期交所將持續響應聯合國2030永續發展目標(SDGs)，積極投入環境保護(E)、社會責任(S)及公司治理(G)等永續發展領域，善盡企業公民責任，落實永續發展精神。

同時為落實企業社會責任，保護交易人財產及普及期貨知識，將積極宣導防範金融投資詐騙及持續辦理多元族群宣導，促進金融教育普及，實踐普惠金融。包括各類理財宣導課程，提升民眾對期貨之瞭解；另針對學生年輕族群舉辦大專院校模擬交易競賽、產學合作、論文徵集、校園講堂與徵才活動等，使期貨知識普及校園。

展望未來，期交所將持續依循市場發展趨勢與金管會政策方向，持續研發改善商品及制度，打造高效率低成本且公平、公正、公開交易環境，吸引交易人持續參與臺灣期貨市場交易。期望臺灣期貨市場115年再創佳績，帶動臺灣期貨與整體資本市場協同發展、共榮成長！