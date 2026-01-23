快訊

115學測不只考生覺得難！國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝

NBA／唐西奇32分正負值卻全隊最低 快艇7人得分上雙退湖人

台股盤中、收盤再創新高 收31,961點、上漲215點 台積電小漲10元

台指期終場大漲290點、收32,153點 法人：後市可期

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期23日終場收32,153點，上漲290點。中央社
台指期23日終場收32,153點，上漲290點。中央社

台指期23日終場收32,153點，上漲290點，另外，台積電期收1,780元，上漲15元，電子期上漲1.27%，中型100期貨上漲0.6%。

周四（22日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,384.01點，上漲306.78點、漲幅0.63%；S&P500指數上漲0.55%；那斯達克指數上漲0.91%；費半指數上漲0.16%。台積電ADR漲0.38%，收在327.37美元，較台北交易溢價17.64%。

美歐緊張關係緩解、美國去年第3季GDP優於預期、11月PCE符合市場預期FED本月利率決策會議將按兵不動；台股昨日再創新高，收盤並重回5日線之上，目前技術面維持強勢高檔震盪盤堅，惟川普並未放棄對伊朗採取行動，月底有美國政府關門議題，仍須留意短期波動風險，欲規劃抱股過農曆年者建議封關前五日低接布局。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，22日三大法人淨空單減少109口至3399口，其中，外資淨空單減少180口至24,293口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,052口至68口。

選擇權未平倉量部分，01月F4大量區買權OI落在32,400點，賣權最大OI落在31,500點；月買權最大OI落在33,500 點，月賣權最大OI落在30,300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.55下降至1.41。VIX指數下降1.81至21.16。外資台指期買權淨金額1.57億元；賣權淨金額0.45億元。整體選擇權籌碼面中性。

台指期 台積電

延伸閱讀

領配息可能等於賣在低點？Ffaarr：從0050、0056看透領息與賣股真相

台股漲逾200點衝破32,000點創新高 台積電開高10元

台指期夜盤首次站上32000點　法人：台股續攻高可期

台指期 高檔震盪偏多

相關新聞

2月電子期漲　金融期跌

台北股市今天上漲215.43點，收31961.51點。2月電子期收1967.3點，上漲24.7點，正價差13.96點；2...

台指期終場大漲290點、收32,153點 法人：後市可期

台指期23日終場收32,153點，上漲290點，另外，台積電期收1,780元，上漲15元，電子期上漲1.27%，中型10...

台指期夜盤首次站上32000點　法人：台股續攻高可期

美國總統川普取消關稅施壓格陵蘭議題，美股連漲，費半指數續創新高，不過市場認為英特爾財測不如預期，英特爾盤後下跌逾12%。...

奇鋐、雙鴻 權證四檔強強滾

隨輝達（NVIDIA）GB300持續出貨，推升水冷相關散熱產品動能，帶動兩大散熱廠奇鋐（3017）、雙鴻（3324）股價...

英業達、仁寶 權證押長天期

隨著全球AI浪潮從硬體基礎建設轉入應用放量階段，代工雙雄英業達（2356）、仁寶（2324）今年營運展望成市場焦點。法人...

全民權證／台達電 挑逾180天

在市場關注電力多於算力下，既有能源管理技術也有儲能解決方案的台達電（2308）優先受惠，昨（22）日股價登上漲停，以1,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。