台指期夜盤首次站上32000點　法人：台股續攻高可期

美國總統川普取消關稅施壓格陵蘭議題，美股連漲，費半指數續創新高，不過市場認為英特爾財測不如預期，英特爾盤後下跌逾12%。台指期夜盤盤中觸歷史新高32135點，終場首次站上32000點，收32012點上漲149點。

此外，台積電期貨夜盤盤中平新天價1785點，終場收1770點，上漲5點。期貨法人分析，美股連2日反彈，不確定性暫時消退，台股可持續順勢跟上國際股市走勢，外資回補與期貨空單回補推升，台指期強勢突破32000點整數關卡，在技術面表態，短線多方重新掌握主導權。

法人指出，台指期夜盤站上32000點，具有象徵意義，中期多頭架構未被破壞，為封關行情預留上攻空間，若成交量能維持放大、外資現貨不再大幅轉賣，台股指數有機會首次突破並站穩32000點。

美股道瓊工業指數上漲360.78點或0.63%，收49384.01點，標普500指數揚升37.73點或0.55%，收6913.35點。那斯達克指數上揚211.20點或0.91%，收23436.02點。費城半導體指數勁揚13.10點或0.16%，收8055.17點，續創新高。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）漲0.91%收184.84美元，台積電美國存託憑證（ADR）漲0.38%收327.37美元。美光（Micron）漲2.18%收397.58美元，再創歷史新高。

台股加權指數22日盤中大漲664點、衝上31890.62點歷史新高，終場收31746.08點，上漲499.71點。

三大法人22日合計買超台股新台幣243.64億元，其中外資及陸資終止連3賣，轉為買超192.78億元。投信則是連20賣，累計賣超台股1191億元。

在台指期淨部位，三大法人22日淨空單減少109口至3399口，其中外資淨空單減少180口至2萬4293口。