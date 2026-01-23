聽新聞
英業達、仁寶 權證押長天期

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

隨著全球AI浪潮從硬體基礎建設轉入應用放量階段，代工雙雄英業達（2356）、仁寶（2324）今年營運展望成市場焦點。法人表示，受惠AI伺服器訂單強勁與車用電子新動能，兩大廠股價近期表態走強，吸引資金回流電子代工族群。

英業達日前在旺年會中宣布，今年將是「轉骨」的關鍵時刻。董事長葉力誠指出，因應AI伺服器L11整機櫃出貨動能，今年資本支出將倍增至10億美元。法人樂觀預估，ASIC伺服器貢獻將突破五成，且車用業務有望再成長三倍，成為英業達集團營運的第二引擎。

受此利多激勵，英業達股價昨（22）日強勢放量，衝上51.2元漲停板，技術面呈現多頭排列。法人分析，50元整數關卡若能站穩，後續向上突破的補漲行情可望延續。

仁寶表現也不遑多讓，受惠市場傳出成功奪得Dell的AI伺服器主力訂單，市場預估其2026年相關營收將超過500億元，甚至有機會在伺服器領域實現「超車」。儘管消費性電子需求平穩，但仁寶積極調整產品結構，轉向高毛利的高端運算與伺服器解決方案，其集團資源整合優勢獲市場認同，近期股價表現站穩所有均線之上。

法人點出，筆電業務受通膨及換機周期影響看法相對保守，但AI伺服器與車用的「雙引擎」已確定為2026年的投資主旋律。法人建議，投資人可持續追蹤外資籌碼動向，並透過權證工具彈性布局，精準參與這波代工廠的價值重估之旅。

權證發行商建議，投資人若看好AI代工廠英業達、仁寶的後市展望，可挑選價內外20％內、剩餘天數90天以上的認購權證參與行情，不僅能發揮財務槓桿效益，也能在波段操作中靈活進出。

伺服器 AI 英業達

