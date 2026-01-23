奇鋐、雙鴻 權證四檔強強滾

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照
隨輝達（NVIDIA）GB300持續出貨，推升水冷相關散熱產品動能，帶動兩大散熱廠奇鋐（3017）、雙鴻（3324）股價表現熱絡。

法人表示，因為AI伺服器出貨動能不減，且新一代的機櫃因規格提升，內含價值升高，相關零組件業者今年首季可望淡季不淡。

法人分析，隨GB300出貨上升，預估奇鋐營收將有機會季增，且下半年有機會更顯著成長，其動能包括來自越南生產線的產能擴充後，液冷設計的ASIC AI伺服器專案，加上第4季起VR200 營收貢獻也將上升，子公司富世達快接頭營收也將明顯擴張。尤其VR200將採全液冷、無風扇設計，帶動快接頭內含價值將顯著提升，抵銷水冷板價格下降，預估每個運算托盤的液冷內含價值，仍將較GB300提升逾三成。

雙鴻去年第4季顯卡與PC產品雖表現疲弱， 但受惠GB300 出貨量持續提升，推升營收成長。法人表示，雙鴻在GB300世代切入雲端服務供應商（CSP），帶動市占率提升，加上部分企業端客戶拉貨動能轉強，預期水冷產品營收將達到近五成水準，帶動伺服器業務營收季增逾三成，毛利率跟進提升。

第1季原為零組件出貨淡季，由於雙鴻客戶群聚焦於企業端客戶，在終端客戶對於AI拉貨需求續強之下，加上泰國產能增加，使得雙鴻水冷散熱產品出貨表現仍強，預估伺服器散熱組件營收呈現微幅季增。PC以及VGA在記憶體漲價，對於終端需求的壓抑以及淡季效應衝擊，預期相關產品營收仍呈現季減。

權證發行商表示，投資人若看好奇鋐、雙鴻後續股價表現，可以挑選價外20%至價內10%，有效天期60天以上的權證介入，以小金搏大利。

