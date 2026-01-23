全民權證／台光電 選價外20%

台光電（2383）受惠AI伺服器與ASIC晶片需求強勁，後市看漲。法人指出，隨輝達Rubin平台規格升級及800G交換器滲透率提升，台光電憑高階材料M9領先優勢，營運穩健成長。

法人指出，2026年M8以上等級CCL採用率將顯著提高，各ASIC也將規格由 M7拉升至M8或M8+，有利於台光電產品組合改善。台光電雖在特定CSP的下一世代ASIC server不再具獨供地位，但有機會在N大客戶下一世代AI server採用M9 CCL時成為獨供角色，全年營收預估1,244.5億元，年成長32.3%，毛利率32.7%，稅後純益229.2億元，年成長54.9%，每股純益64.1元。

權證券商建議，可買進價外20%以內、距到期日90天以上的認購權證入手。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）